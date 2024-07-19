到男模店消費14萬卻賴帳！高雄女躲1年多再現身　收電擊棒影片嚇傻

▲高雄女到男模店消費卻沒錢付，事隔1年多再次到店內消費，遭傳電擊棒傷人影片恐嚇，嚇得立刻報警。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄陳姓女子2022年到男模會館消費，一晚就消費14萬餘元，但結帳時她卻耍賴，拜託會館內王姓幹部代墊款項，但事後卻僅償還部分金額，剩下的遲遲不肯還，事後又再次跑到店內消費，被李姓工作人員撞見，但她仍舊不把欠的金額結清。李男不滿陳女行為，氣得傳送「電擊棒傷人」影片恐嚇，嚇得陳女立刻報案，檢方事後依恐嚇罪嫌起訴李男。

根據起訴書，李男跟王男在該男模會館任職，而陳女在前年12月間到店內消費，一個晚上共消費14萬3千7百元，事後卻耍賴拜託王男幫忙代墊8萬，自己後續會再還錢。

然而，陳女卻神隱搞失蹤，遲遲不肯還錢，1年多過去後，陳女以為風頭已過，於是又於今年3月10日到該店消費，當場被李男認出，並通知王男，而她自知跑不掉，便於現場償還其中2萬7千元，但還是欠了王男3萬3千元，李男見狀相當不滿，便拿起手機傳送「電擊棒電人」的暴力影片給陳女，陳女嚇得立刻躲進洗手間報警。

警方獲報後，立即趕往現場將多名當事人帶回，其中李男坦承傳送影片給陳女，但目的是想讓陳女還錢，不過此舉確實讓陳女心身畏懼。檢方近日偵結，依恐嚇罪嫌將李男提起公訴，並聲請簡易判決處刑。