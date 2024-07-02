台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

▲台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友搶救帶往安平堤防野放。（圖／翻攝自陳姓網友臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，並躲到機車輪軸上扒著不放，網友與機車女車主全力搶救凶狠圓軸蟹，才成功把牠趕下車輪，平安帶往安平鹽水溪堤防成功野放。

陳姓網友指出，在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友不知道牠怎麼爬過來這裡，且牠躲到機車輪下乾脆爬到輪軸上扒著不放，他與凶狠圓軸蟹都很緊張，他擔心機車車主來不清楚狀況，一發動車子就把牠絞爛了，一直想辦法把牠抓下來，拿了一支鐵桿跟牠奮戰了半天無果。

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機車車主是個小姐，陳姓網友跟女車主說明狀況後，女車主反應是又驚又喜。本來想說發動機車能不能把牠嚇出來,結果是一部gogoro電動機車，發動後也沒聲音。只好慢慢小心推動車輪，讓凶狠圓軸蟹有反應空間別把腳夾斷了,最後凶狠圓軸蟹身體轉到排氣管下方透空處時，才成功把牠趕下車輪。

陳姓網友跟超商借個籃子罩住凶狠圓軸蟹，再與妻子合力把凶狠圓軸蟹趕進提袋中，陳姓網友最後放生到安平鹽水溪畔堤防內草叢。希望凶狠圓軸蟹驚魂甫定後，能順利生產繁衍後代。

陳姓網友將這段偶遇搶救凶狠圓軸蟹的經歷PＯ上臉書，引起網友熱議，網友們說：「護生！您是好人！」、「台南的生態好到這樣了！？」、「救了她九族。善哉」、「祝福牠跟寶寶都健康。挺漂亮的」、「救蟹一命、勝造七級浮屠」、「放生地方選得不錯」、「小時候都抓它來玩」、「還好車主也配合」…，網友們都對陳姓網友護蟹保育行為讚譽有加。

據台江國家公園網站台灣生態學會劉烘昌指出，在台江國家公園的園區範圍，不管是開車、騎車或漫步在哪個地方，都有機會在馬路上遇到一種大型的陸蟹「兇狠圓軸蟹」。兇狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。

兇狠圓軸蟹的體型巨大，頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯，兇狠圓軸蟹的外部形態與毛足圓軸蟹十分接近，一般人常不易辨別區隔這兩個物種，其實這兩種圓軸蟹可以很容易地透過眼睛、背甲及雙螯的顏色來區別。兇狠圓軸蟹是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。所有地蟹科的陸蟹都必須回到海邊進行幼蟲釋放，其卵孵化出的幼體必須在海洋中完成脫殼變態過程，之後才在大眼幼體階段返回陸地生活。由於地蟹科蟹類的幼體有一段在大海中的浮游幼體時期，因此能夠透過海洋洋流的輸送，傳播到不同的島嶼中生存。兇狠圓軸蟹的分布從非洲東岸一路跨越印度洋，往東至太平洋的法屬波里尼西亞地區的熱帶與亞熱帶島嶼大都有分布。在台灣，兇狠圓軸蟹則廣泛分布在台灣本島、澎湖群島、蘭嶼、綠島、小琉球及龜山島。

兇狠圓軸蟹雖然分布廣泛，但科學家對其生態特性的研究仍然不多，台灣算是對兇狠圓軸蟹繁殖生態研究最多的地方。台江國家公園兇狠圓軸蟹在2020年的繁殖季則為6月至11月，不過11月時的繁殖個體數量極少，只有記錄到1隻抱卵雌蟹。兇狠圓軸蟹雌蟹的體型愈大，繁殖力愈高，一次抱卵數量大約在10萬個至50萬個，部分個體在一個繁殖季內可重複繁殖兩次。

地蟹科陸蟹的主要食物是落葉，營養成分極低，因此生長速率非常緩慢，所以兇狠圓軸蟹與其它地蟹科大型陸蟹都是成長非常緩慢且壽命極長的動物。一隻頭胸甲寬8公分的地蟹科陸蟹年齡估計是20歲左右，而近年透過植入動物體內晶片研究，得知地蟹科陸蟹的最大年齡是50歲。兇狠圓軸蟹的一生漫長且艱辛，面對如此特別的動物，如何能不肅然以對！