　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

▲台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友搶救帶往安平堤防野放。（圖／翻攝自陳姓網友臉書，下同）

▲台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友搶救帶往安平堤防野放。（圖／翻攝自陳姓網友臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，並躲到機車輪軸上扒著不放，網友與機車女車主全力搶救凶狠圓軸蟹，才成功把牠趕下車輪，平安帶往安平鹽水溪堤防成功野放。

陳姓網友指出，在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友不知道牠怎麼爬過來這裡，且牠躲到機車輪下乾脆爬到輪軸上扒著不放，他與凶狠圓軸蟹都很緊張，他擔心機車車主來不清楚狀況，一發動車子就把牠絞爛了，一直想辦法把牠抓下來，拿了一支鐵桿跟牠奮戰了半天無果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友搶救帶往安平堤防野放。（圖／翻攝自陳姓網友臉書，下同）

機車車主是個小姐，陳姓網友跟女車主說明狀況後，女車主反應是又驚又喜。本來想說發動機車能不能把牠嚇出來,結果是一部gogoro電動機車，發動後也沒聲音。只好慢慢小心推動車輪，讓凶狠圓軸蟹有反應空間別把腳夾斷了,最後凶狠圓軸蟹身體轉到排氣管下方透空處時，才成功把牠趕下車輪。

陳姓網友跟超商借個籃子罩住凶狠圓軸蟹，再與妻子合力把凶狠圓軸蟹趕進提袋中，陳姓網友最後放生到安平鹽水溪畔堤防內草叢。希望凶狠圓軸蟹驚魂甫定後，能順利生產繁衍後代。

▲台南有名陳姓網友日前晚上在台南市北區海安路三段路邊超商購物出來時，意外看到一隻抱卵的陸蟹「凶狠圓軸蟹」在人行道上橫行，網友搶救帶往安平堤防野放。（圖／翻攝自陳姓網友臉書，下同）

陳姓網友將這段偶遇搶救凶狠圓軸蟹的經歷PＯ上臉書，引起網友熱議，網友們說：「護生！您是好人！」、「台南的生態好到這樣了！？」、「救了她九族。善哉」、「祝福牠跟寶寶都健康。挺漂亮的」、「救蟹一命、勝造七級浮屠」、「放生地方選得不錯」、「小時候都抓它來玩」、「還好車主也配合」…，網友們都對陳姓網友護蟹保育行為讚譽有加。

據台江國家公園網站台灣生態學會劉烘昌指出，在台江國家公園的園區範圍，不管是開車、騎車或漫步在哪個地方，都有機會在馬路上遇到一種大型的陸蟹「兇狠圓軸蟹」。兇狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。

兇狠圓軸蟹的體型巨大，頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯，兇狠圓軸蟹的外部形態與毛足圓軸蟹十分接近，一般人常不易辨別區隔這兩個物種，其實這兩種圓軸蟹可以很容易地透過眼睛、背甲及雙螯的顏色來區別。兇狠圓軸蟹是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。所有地蟹科的陸蟹都必須回到海邊進行幼蟲釋放，其卵孵化出的幼體必須在海洋中完成脫殼變態過程，之後才在大眼幼體階段返回陸地生活。由於地蟹科蟹類的幼體有一段在大海中的浮游幼體時期，因此能夠透過海洋洋流的輸送，傳播到不同的島嶼中生存。兇狠圓軸蟹的分布從非洲東岸一路跨越印度洋，往東至太平洋的法屬波里尼西亞地區的熱帶與亞熱帶島嶼大都有分布。在台灣，兇狠圓軸蟹則廣泛分布在台灣本島、澎湖群島、蘭嶼、綠島、小琉球及龜山島。

兇狠圓軸蟹雖然分布廣泛，但科學家對其生態特性的研究仍然不多，台灣算是對兇狠圓軸蟹繁殖生態研究最多的地方。台江國家公園兇狠圓軸蟹在2020年的繁殖季則為6月至11月，不過11月時的繁殖個體數量極少，只有記錄到1隻抱卵雌蟹。兇狠圓軸蟹雌蟹的體型愈大，繁殖力愈高，一次抱卵數量大約在10萬個至50萬個，部分個體在一個繁殖季內可重複繁殖兩次。

地蟹科陸蟹的主要食物是落葉，營養成分極低，因此生長速率非常緩慢，所以兇狠圓軸蟹與其它地蟹科大型陸蟹都是成長非常緩慢且壽命極長的動物。一隻頭胸甲寬8公分的地蟹科陸蟹年齡估計是20歲左右，而近年透過植入動物體內晶片研究，得知地蟹科陸蟹的最大年齡是50歲。兇狠圓軸蟹的一生漫長且艱辛，面對如此特別的動物，如何能不肅然以對！

ET快訊
快訊／花蓮豪雨「土石流淹沒軌道」　台鐵崇德=和仁雙線封閉
AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

北北桃YouBike違規記點上路！累7點停權1年　雙北首日稽查30件

任林擴大5倍家庭幸福影響力 　｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

SHINee KEY「自備筆」寵粉簽名！　笑曝：打算隨身帶小卡發XD

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：我不是你媽　2個月卡6官司

田馥甄剪斷招牌長髮：還喜歡嗎？　香港開唱「歌迷是我的小幸運」

名車衝撞總統府影片曝　駕駛全身名牌！動機待查

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

北北桃YouBike違規記點上路！累7點停權1年　雙北首日稽查30件

任林擴大5倍家庭幸福影響力 　｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽

新北兒童藝術節「怪獸王國」連9天登場！免費電影、博物館大串聯

eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報　防強風雷擊

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰！苦主嘆：才戴套就射

首爾市中心重大事故「轎車逆向撞人群」　死亡數上升至9人

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

綠營私下備戰基隆市長補選　高嘉瑜：我隨時做好上場準備

房東奉旨漲電價「1度收8.46」還喊一切合法　北漂租屋族崩潰

57歲李若彤超凍齡有一套！「防曬3寶」教你曬不黑也曬不老

台南路上偶見抱卵的凶狠圓軸蟹　網友搶救安平放生

折合新台幣268萬起！Infiniti QX80美國開賣　全面搭載3.5升V6引擎

2024安聯小小世界盃全國總決賽　7月6日、7日拚金盃

國會山莊暴動顛覆選舉　美最高院裁定川普享部分「刑事豁免」

日韓保養代言大比拚！長澤雅美、金智媛人氣帶動買氣

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

生活熱門新聞

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大陸弟猛盯台灣護照「為什麼是綠色？」媽回1句網讚

同學送他「可愛卡通圖」！一翻背面太衝擊　家長心痛

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

男網友硬約砲「結局爆恐怖」　全場抖：妳還活著

不滿女乘客沒讓座！特勤退伍伯嗆：是男的就打妳

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

花20萬遊瑞士遭多次放生！領隊喊冤還原過程

全台飆高溫「中南部熱到變紫薯」　午後雷雨連下一周

當系籃球經遭爸反對！女大生「險被學長撿屍」

更多熱門

相關新聞

台南2024年暑期青春專案首日聯合稽查

台南2024年暑期青春專案首日聯合稽查

因應暑假的來臨，台南市1日深夜辦理首日聯合稽查及擴大臨檢，市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。

台南民宅「清出20噸垃圾」　區長曝清運費用

台南民宅「清出20噸垃圾」　區長曝清運費用

陳亭妃邀請經濟部長郭智輝與台南產業談AI轉型　

陳亭妃邀請經濟部長郭智輝與台南產業談AI轉型　

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

台南地政服務再進化登記案件線上繳費全面通

台南地政服務再進化登記案件線上繳費全面通

關鍵字：

台南抱卵凶狠圓軸蟹搶救安平放生

讀者迴響

熱門新聞

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

即／首爾重大事故　汽車衝撞人群6死

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

大鬧101泰籍爆乳姊「就醫照外流」　院方回應

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

即／花蓮土石流淹沒軌道　台鐵崇德=和仁雙線封閉

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

冷氣3萬元「安裝報價2萬5」！1關鍵網點頭

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

大陸弟猛盯台灣護照「為什麼是綠色？」媽回1句網讚

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面