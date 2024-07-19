暗殺川普槍手已「追蹤共和黨行程」數月　手機存有多位高官照片

▲20歲槍手克魯克斯（左）開槍行刺川普前，已追蹤他的活動行程數月，手機內還存有多張高官的照片。（合成圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日在賓州遇刺，槍手已被證實為20歲的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。儘管當局暫時還未證實克魯克斯的犯案動機，但知情人士透露，克魯克斯早在數個月前便已開始不斷監視川普的競選行程，而且手機內還存有川普及多位高官的照片。

據《紐約郵報》報導，消息人士指出，克魯克斯自今春開始，便一直透過網路追蹤川普的活動行程，甚至還曾查找過民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）的日期。不過，媒體暫時還不清楚，克魯克斯此前是否曾親自前往這些地點。

與此同時，美國聯邦調查局（FBI）調查發現，克魯克斯的手機內存有川普和現任總統拜登的照片，此外他還存了司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、FBI局長瑞伊（Christopher Wray）、聯邦眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson），以及前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）等多位高官的照片。

消息人士稱，克魯克斯是一名孤僻的「社會棄兒」，他的朋友不多，而且可能患有未經診斷的精神疾病。調查顯示，克魯克斯曾在網上搜尋關於重度憂鬱症的資訊，但調查人員尚未確定他是否真的患有憂鬱症。

FBI表示，他們將這起槍擊案視為潛在的國內恐怖主義行動進行調查，但尚未找到明確的意識形態作為克魯克斯的犯案動機。FBI目前已破解克魯克斯的手機，並對他的電腦、住處和車輛進行搜查。