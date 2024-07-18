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社會 社會焦點 保障人權

快訊／狼師性侵20幼童曝政府失能　保時捷男私刑噴漆涉2罪送辦

▲▼ 前往培諾米達幼兒園舊址噴漆的男子到案。（圖／記者張君豪攝）
▲前往培諾米達幼兒園舊址噴漆的黃姓男子到案。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

北市信義區培諾米達幼兒園負責人兒子毛畯珅猥褻、性侵超過20名幼童，惡行曝光引發社會譁然，18日凌晨4時許，開設餐廳的黃姓男子自行閱讀網路資訊後義憤填膺，跑到曾發生性侵幼童案的2間托嬰中心外噴漆，黃男18日下午5時許抵達派出所，表示不後悔噴漆，未來還有可能發動進一步抗爭、今晚間7時警詢結束，警方認定黃男涉犯《刑法》妨害名譽、毀損罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

黃男今天下午5時高調開著保時捷Cayman T到信義警分局三張犁派出所接受警詢，自稱擔任餐廳老闆的黃男（38歲、經查無前科）在警所前受訪表示，自己也是有女兒的人，因為越想越生氣，為了讓大家重視這件事，才會噴漆，但他也強調「噴漆是不好的行為，做了也要自己承擔。」

▲警方鎖定噴漆案犯嫌、發出傳喚請涉案人下午到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）
▲警方鎖定噴漆案犯嫌、發出傳喚請涉案人下午到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方呼籲，網路熱心民眾揭櫫前任托嬰中心營業者及加害人資訊、但現今被害托嬰中心早已是他人營業、鄉民私刑正義不但有觸法問題、也影響現今受托家長和小朋友的身心感受和人身安全；兒少加害人毛男早在2023年8月就遭檢察官聲押在監迄今「案件早已進入司法程序、並非沒有偵辦」警方呼籲民眾保持理性。

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