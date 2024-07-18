快訊／國家警報又響「10縣市大雨特報」　大雷雨轟5地

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(18日)下午17時40分針對10縣市發布大雨特報；此外，氣象署也陸續對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息，並對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午17時33分針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分；下午17時46分再度對嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分；氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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同時，氣象署也對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，持續時間至19時46分；示警該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署再擴大對10縣市發布大雨特報，氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義以南地區及新竹至台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲10縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：18日下午至18日晚上

大雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

