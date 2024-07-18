「凱米」颱風最快周六生成！奔台灣東方海面　連3天挾雨彈　

▲熱帶低壓或颱風最快周六生成，外圍環流下周二到四影響台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(19日)天氣炎熱，局部高溫飆37度，午後降雨範圍廣，西半部和各山區有午後雷陣雨，最快周六熱帶性低氣壓或颱風生成，一旦生成將成今年第3號颱風「凱米」，下周二、三可能移至台灣東方海面，是最靠近台灣時間點，外圍環流下周二到周四等3天影響台灣，雨區擴大。

中央氣象署預報員李孟軒表示，周日(21日)前天氣偏熱，大台北、桃園及中南部有局部37度以上高溫機會，明天(19日)午後降雨範圍比較廣，各地山區、西半部有局部短暫雷陣雨，周六、周日午後各地山區、中南部地區有局部短暫雷陣雨。

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▲未來一周高溫天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一受低壓帶影響，南方水氣上來，李孟軒說明，南邊低壓開始往北移動，南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨；下周二到下周四受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，下周二和下周三南部、東半部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部降雨偏午後局部短暫雷陣雨。

李孟軒指出，下周四預估熱帶系統移動到台灣東北部海面上，風向轉偏西南風，降雨以西半部跟東半部山區為主，有短暫陣雨或雷雨，東半部平地有局部短暫陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於熱帶系統動態，李孟軒表示，菲律賓東方海面熱帶擾動今天還在發展中，還沒有明顯增強，預估最快周六發展為熱帶性低氣壓或颱風，之後走向偏西北到北北西，往台灣東方海面移動，估下周二到下周三最靠近台灣，至於是否有發布海警機率，將等熱帶性低氣壓生成後再觀察比較確定。