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至少2準颱風將生成　歐美路徑預報「關鍵北轉」恐侵台！下周雨襲

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲下周恐有2個準颱風生成，路徑北轉恐逼近台灣。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

熱帶洋面已經開始變化，中央氣象署表示，下周開始熱帶系統較為活躍，最快20日（周六）有新的熱帶低壓或颱風生成，一旦增強為今年第3號颱風「凱米」，23日（下周二）開始將影響台灣天氣，東半部、南部將首當其衝受其外圍環流影響轉雨。天氣風險公司預估，低壓槽中至少會有2個熱帶系統形成。

氣象署預報員李孟軒預報，下周南邊低壓開始往北移動，水氣上來，22日（下周一）南部、東半部將轉有局部短暫陣雨，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨；23日到25日（下周四）受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，南部、東半部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部短暫陣雨或雷雨，中部降雨偏午後局部短暫雷陣雨。預計25日熱帶系統移動到台灣東北部海面上，風向轉偏西南風，降雨以西半部跟東半部山區為主，有短暫陣雨或雷雨，東半部平地有局部短暫陣雨。

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▼預估下周四準颱風靠近台灣東部海面，帶來雨勢。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

天氣風險公司分析，太平洋高壓在過去幾天稍微向北退縮，西南季風進入南海到菲律賓東方海面，連成一片的低壓帶形成了「季風槽」，也就是低壓和颱風容易發展的區域。目前預報資料指出，低壓槽中至少有2個熱帶系統會形成。其中在菲律賓東方海面的系統，可能會隨著高壓邊緣往西北移動、靠近台灣，24、25日有進一步發展為颱風的機會，但目前低壓還未成型，預報變數大。

「台灣颱風論壇」則根據歐美模式系集路徑預測，兩大主流針對低壓（準颱風）的路徑預報在北轉角度的分歧非常大，歐洲模式認為北轉角度大，會從台灣至沖繩這個區間通過，美國模式的北轉角度小，甚至沒什麼轉，大致是朝台灣方向前進。由於現在距離模擬侵台的時間還有一周，期間觀測資料的更新、高壓強弱的變化，會讓預報還有非常大的調整空間，以目前科技數據的颱風路徑預報，5天的平均誤差可以超過350公里，將近一個台灣的長度，現在分析颱風是否來襲，「太早，真的太早了」。

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