澳豐基金在台吸金147億　兆富曾奎銘等152人起訴

▲ 兆富公司董事長曾奎銘涉嫌違法銷售境外基金遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

兆富公司董事長曾奎銘未經核准，違法在台招募業務銷售境外金融商品，以投資澳豐AA等基金，最高年報酬15%為宣傳，吸金約147億元，導致804名投資人血本無歸，台北地檢署18日依涉犯罪組織、非法銷售境外基金、非法經營銀行業務等罪嫌，起訴曾奎銘等152人，並聲請法院沒收已查扣到的13億元資產，另追徵其餘犯罪所得。

曾在全球捲起千億元投資熱潮的澳豐金融集團，在2023年突然公告停止贖回並倒閉，全世界都出現投資災情，其中台灣地區由兆富財務管理顧問公司，從2014年起未經金管會核准，就開始銷售澳豐AA等基金，吸金14億元，兆富負責人曾奎銘等7人已經被起訴，曾奎銘2023年5月獲一審判刑2年3月，併科罰金500萬元，另6名被告也遭判刑，案件上訴中。

不過檢調接獲檢舉，兆富公司隸屬的香港旭輝金融集團旗下，仍有致富等公司持續在台販售澳豐AA、CCIB、CCCL、CCAM、IWML等境外公司發行的債券、基金，且保證年投資報酬率8%到15%，到期還本並附加約定報酬，吸引投資人可以透過新台幣或外匯結購等方式投資，兆富公司則從投資額中收佣並發獎金給業務人員。

有不少投資人原本還可贖回本金利息，但2023年2月起，陸續有804名投資人發現錢拿不回來了，驚覺受騙報案，檢調清查發現，兆富公司招攬投資的美金、港幣、日圓、澳幣、歐元金額累計達新台幣147億元。

檢察官認為，雖無證據顯示曾奎銘等人涉嫌詐騙投資，但未經許可銷售境外基金是事實，依《組織犯罪防制條例》、《證券投資信託及顧問法》、《銀行法》等罪，起訴曾奎銘等152名被告。兆富另名負責人劉錦華另案通緝。