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公婆堅持幫做月子引發家庭糾紛！網友紛喊毋湯　出現6大產後憂鬱症狀應就醫

▲▼產後憂鬱,社群口碑,排行榜。（圖／取自圖庫）

▲「容易有負面想法」成為產後憂鬱症狀中最受關注的話題之一。（圖／取自xframe圖庫）

記者楊智雯／綜合報導

近年來，因產後憂鬱而引發的不幸事件時有所聞，引起社會廣泛關注。事實上，許多媽媽都曾經歷過產後憂鬱的階段，但是，當有媽媽在社群媒體上分享「生小孩後失去了什麼」或「成為媽媽後的生活變化」時，才驚覺整個社會對「媽媽」這個身份的期待和標準是如此不友善，更令人擔憂的是，當這些新手媽媽試圖表達自己的不適或困擾時，她們的聲音常常被誤解為抱怨或不知足。這種社會氛圍不僅無助於解決問題，反而可能加劇產後媽媽的心理負擔，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「產後憂鬱症狀」話題的網路聲量表現，分析網友熱議的產後憂鬱症狀排行。

▲▼產後憂鬱,社群口碑,排行榜。（圖／取自圖庫）

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▲《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「產後憂鬱症狀」話題，公布6大網路聲量表現。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

根據近半年來社交平台的討論分析，「容易有負面想法」成為產後憂鬱症狀中最受關注的話題之一。多位網友分享了自身經歷，其中一位因「公婆堅持幫做月子，實則什麼都不會」，「說好的好好休息，變成請一堆親戚來，我連餵奶的時間都沒有」，而引發家庭糾紛，導致情緒負擔加重，網友紛喊「毋湯！」、「簡直就是鬼故事」，這類分享在平台上引發廣泛共鳴，凸顯了產後心理健康問題的普遍性。

也有網友建議若是負面想法長期無法排解，若應及時尋求專業醫療協助「新手媽媽首先要學會支持自己的身心靈健康」，呼籲社會各界提供更多支持和理解，為新手媽媽創造良好的心理環境。

另外「對生活失去動力」也是網友熱議的產後憂鬱的徵兆之一。就有網友曾發文表示「在成為媽媽之後失去屬於自己的興趣，把自己縮得好小好小，彷彿只剩下小孩沒有了自己的目標」，於社群中激起迴響，不少媽媽們感同身受留言提到「覺得成為媽媽後好缺乏社交活動」，而也有許多網友打氣加油，並提供有效的建議如「當媽也不一定失去自由，可以慢慢找機會自己出門休息一下」、「找同是新手媽的朋友聊聊取暖，滿有用的」，表示可以透過尋找同溫層，或是適度休息讓身心放鬆。

產後憂鬱症的嚴重性不容忽視，部分網友甚至透露有自我傷害的念頭。飽受困擾的媽媽分享「在想遺言時，最怕的是死後不能抱小」、「看到有人自殺的想法會感到共鳴」這樣的心聲引發廣泛關注，許多人紛紛建議尋求專業幫助，產後憂鬱不僅影響母親身心健康，還可能波及嬰兒發展。提高社會認知，創造支持環境，鼓勵新手媽媽勇於求助，才能幫助她們順利度過這一人生階段，真正享受為人父母的喜悅。

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