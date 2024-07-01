產後憂鬱最高盛行率達26.8%　南投縣衛生局分享孕產婦調適撇步

▲產後憂鬱婦女可尋求專業諮商協助。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

年輕新手媽媽「小莉」在產後照顧寶寶的過程中，每天都感到極度憂鬱、焦慮、孤獨和無助，無法控制情緒，甚至懷疑自己是否擔當得起母親的角色，更漸離人群、嚴重影響生活品質和與寶寶的關係；經親友鼓勵勸說，小莉主動尋求南投社區心理衛生中心資源、與心理諮商師會談後，慢慢找回生活的平衡，學會如何應對憂鬱及焦慮的問題。

南投縣衛生局指出，依據2022年統計，婦女產後憂鬱症盛行率高達10至26.8%，且逐年上升中；產後憂鬱症發生的原因可能跟生理、心理及社會因子有關，如周產期發生重大生活壓力事件、生產後荷爾蒙急遽變化、生產經歷重大身心創傷、產後媽媽需負擔照顧新生兒的角色，或因懷孕造成身體外觀的改變、家庭支持系統不佳等。

縣府衛生局表示，懷孕及生產是女性一生中非常特殊的時期，為維持健康身心，應遵守「充足睡眠、規律運動、適時紓壓、家人支持、尋求專業協助」等調適方法；部分孕婦於產後會出現情緒低落或心情不穩定現象，但這些現象大部分會在幾天後消失，少部分症狀嚴重之個案，則需要專業人員介入協助。

衛生局長陳南松也提醒產婦們，若發現有憂鬱傾向，甚至想不開的念頭，應立即前往身心科門診，接受藥物與專業心理治療；縣府衛生局於南投、埔里、竹山、水里、信義等鄉鎮市衛生所設立精神醫療巡迴服務定點門診，有需要的民眾可就近就醫，另13鄉鎮市衛生所及2處社區心理衛生中心，亦提供免費心理諮商服務，若民眾有情緒困擾，可至縣府衛生局網站線上預約心理諮商，或電洽南投縣社區心理衛生中心（南投區049-2202662、竹山區049-2631925）。