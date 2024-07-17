人妻愛上男看護！狠虐腦麻夫「像動物關著」　還公然開啪給他聽

▲人妻公然與男看護在家裡大肆做愛。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

一名英國人妻偷吃男看護，聯手把腦癱丈夫當成提款機，不僅對他施虐長達4年，還不讓他下床，生活在垃圾堆裡，更挪用他的財產揮霍，直到丈夫家人發現這個恐怖的秘密，才救他逃離軟禁的地獄。

根據外媒報導，受害的丈夫湯姆（Tom Somerset-How）現年40歲，他因為出生時缺氧而患有腦性麻痺，從小就要靠輪椅代步，但他沒有放棄學習和生活，還在大學取得了歷史系學位。

湯姆一直渴望有自己的家庭，2008年透過朋友介紹認識了妻子莎拉（Sarah Somerset-How），兩人在2012年8月結婚。湯姆平時需要24小時看護照看，每週平日由社會服務機構支付24小時看護費用，週末則由妻子照料，然而，自從2016年看護換成韋伯（George Webb）後，夫妻倆的關係就出現了裂痕。

湯姆指控韋伯介入他的婚姻生活，起初韋伯只是偶爾在週末留宿，和莎拉一起出去玩，隨後他們根本毫不避諱他，直接公然發展出婚外情，更可怕的是，他還能聽見老婆與小王做愛的聲音，生氣質問卻只換來2人的嘻笑嘲諷。兩人不僅軟禁湯姆，甚至還把他獨自丟在家裡，兩人開心出門逍遙度假，最離譜的一次，湯姆曾被獨自丟在家裡長達5週，只靠一顆南瓜過活。

▲雖然妻子與男看護遭重判11年，但被凌虐的經歷仍對湯姆的身心造成無法抹滅的創傷。（翻攝YT頻道「LU7 Television Clips Xtra」）

莎拉聯手小王虐待老公湯姆，把他「像動物關著」，常常不幫他洗澡，還竊聽湯姆的電話和偷看他的郵件，阻止他與外界聯繫，小王甚至還曾傳簡訊給莎拉抱怨「不要給那個白癡食物，不然他只會拉屎」，但莎拉卻回覆表示「記著，我們還要利用他，那白癡的補助快下來了」，兩人把湯姆當搖錢樹，爽領他的補助金，用來買DJ設備、名牌包等奢侈品。

直到2020年8月，湯姆的母親在電話中察覺到不對勁，問他是否需要幫忙，湯姆才鼓起勇氣求援。最後在家人報警協助下才成功救出湯姆，當時他模樣狼狽，不僅滿臉鬍渣，甚至頭髮油膩發臭，也因為被軟禁長期沒復健而肌肉退化嚴重，身心重創。

最後莎拉與小王韋伯雙雙被逮捕，但莎拉依舊囂張傳訊給湯姆嗆聲「要我讓這殘障贏？想都別想！」今年7月兩人被法官依故意忽視照顧及奴役他人等罪名，判處11年有期徒刑。

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