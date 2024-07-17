氣溫狂飆！台中女天天吃西瓜消暑　空腹血糖超標3倍

▲糖尿病患吃高糖分水果容易血糖超標，一名婦人天天吃西瓜消暑，結果空腹血糖超標3倍。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

夏天消暑，不少人喜歡吃西瓜解熱，但糖尿病患者當心血糖飆高。一名68歲洪姓婦人是糖尿病患者，近日空腹血糖竟飆高到314mg/dl，超過控制標準3到4倍。詢問後才知，患者每天都吃好幾片西瓜消暑，結果導致血糖爆表，所幸經過衛教及控制飲食後，檢查數值才回到正常值。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師王子源表示，這位患者糖尿病史長達15年，服用兩種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素也都控制在6.5-7.0%之間，符合成人糖尿病糖化血色素治療目標<7%，是醫師口中的乖寶寶病患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但此次回診卻發現患者的空腹血糖飆高到314mg/dl (成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130mg/dl)，且糖化血色素也高至10.2%，經詢問原因，原來是天氣太熱，兒子買了許多大西瓜，洪婦每天都吃好幾片西瓜解渴消暑，時間持續一個多月，殊不知已超過糖尿病患一天水果份量。

王子源強調，糖尿病治療三大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

王子源提醒糖尿病患者享用水果應注意，水果富含膳食纖維和維生素，是身體所須要的，但必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩份，一份水果約等於一個女生拳頭大小或切成碗裝八分滿，最好分為兩餐吃，每餐各吃一份，時間則最好在兩餐之間或飯後1-2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。