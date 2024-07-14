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減肥不用挨餓！醫師曝「優質下午茶」選擇：會飽血糖也不飆

▲▼吃起來！營養師曝吃堅果「4大好處」 。（圖／Unsplash）

▲魏士航表示，在減重時可以用堅果取代精緻下午茶，避免血糖波動的同時，也能獲得飽足感。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

台灣成人每2人就有1人過重，減肥也成了許多人的必修課題。對此，家醫科醫師魏士航教導了許多幫助減重的觀念，尤其是餐與餐之間若肚子餓，可以選擇用堅果來替代各種精緻下午茶，不但擁有飽足感，也可以避免血糖波動。

魏士航近日在《奕起聊健康》分享，過去他熱愛美食，體重也因此相當失控，人生巔峰時高達90公斤，不過他僅僅用了8個月的時間，就將體重降下了20公斤，回到大學時期的身材，且過程中相當輕鬆、也不會感到痛苦。

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魏士航說，他從小就是微胖體質，且出了社會、成家立業以後，進食的機會明顯增加，包含同事一起訂下午茶、手搖飲，回家以後還要當孩子、妻子的「人肉廚餘機」，體重就容易上升。

而真的想解決這個問題，第一點還是要下定決心去面對，而他開始面對這項課題後，也順利將體重減了下來，其中有90％的功勞歸功於吃、運動反而沒佔那麼重。

▲▼健康,飲食,營養,食物。（圖／Unsplash）

▲魏士航說，選擇吃什麼食物，比吃進肚子的食物數量更重要。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

魏士航提及，剛開始他也跟大家一樣，隨身攜帶電子秤、下載APP計算食物的熱量，但在這個過程中，他也開始了解食物，也發現攝取原型食物，會不容易導致熱量破表，因此選擇吃什麼食物，比吃進肚子的食物數量更重要。

至於該如何長期執行減肥計畫？魏士航表示，用意志力去稱絕對無法長久，因此若是不喜歡吃蔬菜的人，可以從蔬菜中選擇1、2項較為喜愛的入手，並且少吃精緻澱粉及加工食物，還要選擇好的料理方式，飯後半小時也要做點輕鬆的運動。

此外，魏士航還提到，進食的順序同樣十分重要，先喝水再吃肉、蔬菜，再來才是白飯與水果，且過程一定要慢慢吃，讓人體的「飽食機制」出現。

而在分享的過程中，魏士航聊到了「控糖」的觀念，其實控糖不是讓血糖完全不波動，是希望波動的幅度盡量小，這對於現代人而言十分重要。

魏士航指出，因為現在的精緻飲食，主要以大量的碳水化合物為主，這些食物會導致血糖快速上升，導致體內胰島素大幅度分泌。胰島素下降的過程中，就很容易產生飢餓感，需要再吃點心、零食來解決飢餓感，因此少量多餐進食的話，反而可能有胰島素分泌的問題。

不過，魏士航也說，真的太過飢餓、餓到不舒服，也不必強行忍著，而是去補充優質的食物，例如用堅果來取代餅乾、蛋糕、零食等物，但要注意別吃太多，這樣一來在吃進健康食物的同時，也能獲得飽足感。

 
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