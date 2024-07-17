滷味「滷太久」恐致癌！譚敦慈：會產生氧化膽固醇

▲譚敦慈警告，蛋白質滷2個小時，就可能產生對心臟血管不好的氧化膽固醇。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

現代人愛吃滷味，不管滷肉、滷蛋與豆干，只要滷得通透，自然風味十足。不過無毒教母譚敦慈警告，蛋白質滷2個小時，就可能產生對心臟血管不好的氧化膽固醇，所以我們滷肉時除了加入新鮮蔥、薑、蒜、洋蔥來減少氧化膽固醇外，其實還可以在滷鍋中加入鳳梨，既能減少糖的用量，當中的鳳梨酵素還能加速肉類的軟爛，「滷半個小時就軟爛」。

譚敦慈日前上健康談話綜藝「醫點不誇張」中指出，基本上所有研究都顯示，糖對身體健康的影響很大，所以做菜時應該盡量少用糖。像她自己下廚時，非常喜歡鳳梨，鳳梨可以取代糖入菜，減少糖的用量，並能加速肉類的軟爛。

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譚敦慈表示，我們常提到「老滷」覺得更入味，但其實使用「老滷」滷煮也更容易致癌，因為蛋白質滷煮超過2個小時，就會產生致癌物質「氧化膽固醇」。譚敦慈還指出，滷味是否入味，關鍵不在於滷煮多久，而是在浸泡的時間，因此她每次滷肉、滷蛋與豆干，都會滷一鍋再分裝，每次食用時只拿一份出來；隔天從冰箱拿出另一份要複熱時，也一定再加入新鮮蔥、薑、蒜與洋蔥，因為可以減少氧化膽固醇。

譚敦慈在節目中還示範健康滷味的製作方法，先將鳳梨下鍋，接著放入新鮮的蔥、薑、蒜與洋蔥，鳳梨芯與洋蔥煮了後，都會釋放甜味，可以減少糖的用量。另外，輔仁大學有研究，冰糖與醬油比例是1:10，這樣也可減少氧化膽固醇。接著在鍋內加入冰糖與醬油後再加水，冰糖置入的量，因為有放入鳳梨所以可減量，再依序置入肉類、蛋、豆干等食材，蓋上鍋蓋滷半個小時熄火，此時的肉類因鳳梨酵素的作用，已經軟爛了，接著讓這些滷物持續浸泡，就能有入味的效果。

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