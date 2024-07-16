苗栗明仁國中10橋牌國手創佳績　奪U16世界盃3、4名

▲苗栗市明仁國中橋牌隊在世界盃勇奪第3、4名，選手彭毓蓁（左起）、邱歆偉、張以諾、賴子明、呂濬博、黃映瑄與帶隊教練鍾仁謙。 （圖／明仁國中提供）

記者楊永盛／苗栗報導

2024第8屆世界盃青年橋藝錦標賽昨（15）日團體賽圓滿落幕，台灣代表隊、苗栗市明仁國中10名學子組成的U16隊與360隊國手，在參賽的30支各國強勁隊伍中，過關斬將分別擊退地主隊波蘭、中國以及眾多強隊，取得第三名、第四名，寫下台灣參加世界盃以來、U16組最佳成績，喜訊傳回國讓校方和各界與有榮焉。

明仁國中指出，台灣參加世界盃橋藝錦標賽U16組成績，最佳紀錄為去年明仁國中選手領軍的第五名，今年再上層樓，囊括第三、第四名，為台灣有史以來最佳成績。前往波蘭參賽的U16隊與360隊，也在今年5月泰國曼谷第9屆亞太地區橋藝錦標賽，分別取得銀牌、銅牌，這次再獲得世界盃佳績，消息傳來，舉校歡騰雀躍，與有榮焉。

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明仁國中校長湯慧敏說，特別感謝縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、議長李文斌，以及苗栗市長余文忠大力給予支持，也感謝親自帶隊的中華民國橋藝協會秘書長鍾仁謙教練，及溫振琴、邱宏宬、賴來汶、薛家鳳、徐政彥、楊欣龍等教練無私奉獻指導；而這次出國經費龐大，更感謝長春石化有限公司、味群企業公司的贊助旅費。

明仁國中說，第8屆世界青年橋藝錦標賽13日起在波蘭樂斯拉夫舉行，U16組共有來自各國菁英的30隊參加，明仁國中派出10位選手，組成U16隊與360隊兩隊，在初賽激烈賽事中，脫穎而出，取得15日的決賽資格，並於決賽中擊退強敵，分別奪得第三、四名的佳績。

這次參賽選手U16隊為呂濬博、黃映瑄、彭毓蓁、邱歆偉、賴子明、張以諾，取得世界盃第三名，360隊為吳隆昍、張耕睿，陳子維，吳晉宇，取得第四名。