後盾「魏爸」給力！接棒未來女棒全國6連霸　7月前進世界盃

▲「接棒未來」完成全國女棒6連霸、7月底前進世界盃，頂新和德文教基金會扮演幕後推手。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／屏東報導

113年大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽在屏東開打，頂新和德文教基金會贊助支持的姊妹隊「接棒未來」與「元夢」從9支參賽隊伍中脫穎而出，進行最後冠軍戰。女棒勁旅「接棒未來」再度展現制霸力，擊敗元夢隊完成6連霸（第一年冠名頂新和德出賽）；冠軍隊可以獲得最多人入選中華隊資格。

▲「接棒未來女子棒球隊」完成全國女棒6連霸。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

接棒未來女棒隊資深球員謝鈺瀅說：「我們希望能爭冠軍，我們一直想要打敗日本，我們的能力就是一直在累積經驗，也越來越成熟，我覺得是我們可以做到的。」

▲▼接棒未來女子棒球隊資深球員謝鈺瀅(上)、接棒未來女子棒球隊副隊長林珈羽(下)。

接棒未來女棒隊副隊長林珈羽說：「因為棒球是台灣的國球，大家都比較關注在男生，但我們想讓大家知道，女生打棒球也可以很厲害、在國際上也可以跟人家爭冠軍！謝謝魏爸和師母的支持，讓我們有很多的資源，也可以沒有後顧之憂地去拚。」

▲接棒未來女子棒球隊總教練顏良吉。

接棒未來女棒隊總教練顏良吉說：「我們的目標就是世界第一，雖然日本很強，但我覺得我們台灣也可以很強、女孩子也可以做得很好！台灣女棒真的很弱勢，幸好有頂新和德文教基金會長期贊助，其中最特別的就是防護員，因為台灣女子棒球隊通常沒有這種資源，他們在球場上能做第一時間的處理，回到飯店還可以進行治療。」

▲防護員能在球場上提供第一時間的處理，是台灣女子棒球隊少有的資源。

堅持不懈的訓練、克服工作與比賽的衝突，甚至隱忍舊傷的不適，接棒未來女子棒球隊在追夢路上付出了數不清的汗水，然而能夠屢獲佳績，除了選手本身的努力，還得有強而有力的後盾。

▲接棒未來女子棒球隊領隊「師母」謝榮瑤。

接棒未來女棒隊「師母」謝榮瑤說：「她們拚盡全力，就是為了穿上中華隊的球衣，但作為一個母親，我真的很心疼，因為她們遇到的困難超乎外界想像，棒球在台灣仍是重男輕女，外出比賽都得自掏腰包、更找不到贊助商，光是這趟下到屏東就是非常大的考驗，吃住和交通費都是筆不小的支出，謝謝三董魏應充願意持續幫忙，也相信這群孩子會用成績來回報頂新和德文教基金會。」

▲▼頂新和德贊助「接棒未來」和「元夢」，提供球衣、球具、練習場地等資源。

頂新和德文教基金會自2019年開始支持接棒未來女子棒球隊，至今贊助費用高達1,600萬元，2023年底再力挺元夢女子棒球隊的成立，提供球衣、球具、練習場地和工作機會等資源，讓更多女性選手有機會打棒球。

▲台灣女棒征戰世界盃，頂新和德文教基金會創辦人魏應充扮演幕後推手。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說：「基金會創辦人魏應充看到這群女孩對棒球的熱情，決定從各方面給予支持，除了平常練習時的營養金、教練的教學費用補助等，也特別邀請味全龍公益夥伴，在天母棒球場安排女子棒球隊辦公室和練習場，期間更邀請女棒隊員擔任棒球推廣活動的客座教練以增加收入，希望讓這支女子棒球隊，以及所有熱愛棒球的女選手，能夠持續追夢。」

▲因熱愛而堅持，因夢想而堅定，接棒未來女子棒球隊一步步朝目標邁進。

因熱愛而堅持，因夢想而堅定，接棒未來女子棒球隊一步步朝目標邁進，最耀眼的不是成績，而是永不放棄的精神；頂新和德文教基金會助她們一臂之力，也成為台灣女棒登上國際舞台的重要推手。