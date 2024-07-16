百萬網紅連三場直播都「無人下單」！　廠商斥詐騙提告

▲找百萬粉絲網紅帶貨3場銷量都為0。（示意圖／視覺中國CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇某百貨銷售公司去年找到一家MCN公司，對方號稱名下有一眾100-500萬粉絲量的網紅，雙方約定進行5場直播，保證銷售額達到42萬（人民幣，下同）。然而，3場直播後，每場的銷售額都是0。百貨公司質疑該MCN公司的網紅不具備履行合約的能力，並對其粉絲數的真實性提出質疑，將該公司告上法庭。

據《快科技》報導，7月15日，微博話題「找百萬粉絲網紅帶貨3場銷量都為0」上了熱搜榜。

某公司找到一家MCN公司，這家公司號稱擁有100-500萬粉絲量的網紅，雙方約定，進行5場直播，保證銷售額達到42萬。

根據合約，這家銷售公司需先支付25000元服務費，雙方將對帶貨的總銷售額進行分成。

然而3場直播後，每場的銷售額都是0，法院審理後認為，MCN公司網紅的粉絲數很有可能是虛假的，最終判決MCN公司返還服務費。

業內人士表示，近年來，借助粉絲量較高的主播進行商品推廣，成為商家們熱衷的行銷方式，但可能不會收穫如預期般的效果。商家在簽訂直播帶貨服務合同之前，應審慎審查對方直播服務機構的資質和行為能力，選擇有履行能力的合作夥伴，防止「入坑」。

對此，有網友調侃百貨公司還不如找他們，他們至少會買一單。