蔡阿嘎「狂玩AB哏」　1舉動卻讓鐵粉超失望：感覺被耍！一票點頭

▲原PO對蔡阿嘎很失望。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



記者施怡妏／綜合報導

百萬網紅蔡阿嘎日前控訴前員工蘿拉利用「AB合約」詐取公司、廠商千萬財產，然而，近日有網友發現堂妹「嘎妹」Iris的臉也用AB優酪乳遮起來，跟蘿拉一樣，不過蔡阿嘎澄清，「別擴大解讀，不是網路亂傳的那樣」，甚至還將粉絲封鎖，讓他失望直呼「身為多年粉絲，好像被阿嘎呼嚨了」。

有網友在Dcard發文，「其實蔡阿嘎一點都不在意嘎粉吧？」近期蔡阿嘎頻繁使用「AB優酪乳」來玩「AB梗」，再加上蘿拉被P上AB優酪乳的圖案，粉絲一看就知道是在講AB合約，「而這次的影片P圖事件，阿嘎又把嘎妹的臉P上AB優酪乳，說真的，網友做相關的聯想是再正常不過的事情吧」。

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他提到，這次事件大家都是同情蔡阿嘎，替他說話和加油打氣，希望蔡阿嘎可以振作，把以前失去的錢都賺回來，做這些事情並不是想要什麼回報，「只是希望阿嘎可以繼續創作有趣的影片，帶給大家歡樂而已」。

▲蔡阿嘎曬出與Iris合照表示「不是網路亂傳的那樣」。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）



沒想到換來的是蔡阿嘎、嘎妹聯手發聲明，請網友不要過度聯想，「換來的是我們被當成只是想看熱鬧的嘎酸一樣，甚至還有些嘎粉在阿嘎IG貼文底下理性提出疑點後就被封鎖」，原PO身為多年粉絲，感覺自己被呼攏了，「或許阿嘎就只是因為嘎妹愛喝AB優酪乳，所以才把圖P上去的」。

他失望表示，「祝福蔡阿嘎工作室能夠繼續迎接下一個十年，只是這次的十年我不會再參與了，但我想阿嘎應該也不在意吧？」

貼文曝光，不少網友超有感，「自己把人家照片P上AB優酪乳，不就刻意想要營造這種風向嗎？」「如果是家務事請關上門自己解決，而不是讓剪輯還特地P上圖遮住」、「我也是，這次我是真的挺不下去了」、「真的讓人蠻無言的，那半夜臨時改圖的那些操作到底是怎麼樣？到底想要製造什麼話題？」、「沒問題幹嘛把妹妹跟AB合約一起P圖，讓網友誤會了才說沒事沒事」、「我覺得『封鎖』是大忌（對想理性討論的粉絲），會不開心是正常的」。