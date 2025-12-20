提升警戒！南警霹靂小組持衝鋒槍進駐搖滾耶誕　偵爆犬也來了

記者林東良／台南報導

2026台南搖滾耶誕演唱會20日晚間將在永華市政中心西側廣場盛大登場，預估吸引大量人潮與車流，鑑於19日台北車站及中山商圈發生隨機傷人事件，台南市警察局立即提升警戒層級，高規格啟動維安部署，動員霹靂小組、快速打擊部隊及偵爆犬進駐，全力確保活動安全。

▲因應北部隨機傷人事件，南警高規格啟動維安，霹靂小組與偵爆犬進駐搖滾耶誕演唱會現場。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，本次演唱會共動員警力230名、民力46名，活動前已完成多次場地勘查與情境演練，並成立前進指揮所，啟動主辦單位聯防機制。偵爆犬針對舞台前後台、流動廁所等重點區域逐一巡檢，排除爆裂物威脅；保安警察大隊特殊任務警力編組全副武裝，執行定點守望與機動巡邏，快速打擊部隊全程待命，搭配遠端監視系統即時監控周邊動態，防範任何潛在風險。

考量演唱會期間人潮密集，警方同步加強群眾安全與秩序引導，在舞台區、觀眾休憩區、販售動線及周邊聯外道路預置充足警力，防範推擠踩踏事件，並預作避難疏散與緊急開道準備。現場也結合義警、民防團隊實施複式部署，提高見警率，並與市府、主辦單位及保全人員保持即時聯繫，層層把關、全程戒備。

第四分局分局長曹儒林表示，警方已完成全方位安全規劃，目標就是讓市民安心參與、平安返家，也提醒民眾務必配合現場動線與員警引導，提高防竊警覺，拍照錄影、揮舞應援物或排隊等候時，更要留意隨身財物與自身安全；如發現可疑人員、物品或異常狀況，請立即通報警方，共同維護活動安全與秩序。