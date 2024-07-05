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社會 社會焦點 保障人權

Faye詹雯婷筆跡鑑定親簽合約　遭陳建寧反控誣告無罪原因曝

▲▼F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷涉誣告，14日到台北地院出庭和作證的前團長暨恩師陳建寧對決，華研國際音樂大中華區總裁何燕玲作證釐清當年簽約經過。（圖／記者黃哲民攝）

▲前F.I.R.飛兒樂團主唱Faye詹雯婷（中）被控誣告恩師陳建寧偽造文書，台北地院一審5日判她無罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷，被控誣告恩師陳建寧偽造文書，師徒法庭對決激烈交鋒，台北地院今（5日）判詹無罪，雖然認定詹確實親簽合約文件，但文件多達數10頁法律詞彙，不排除詹可能忘記或記憶混淆、重疊，且詹過往對話紀錄也從沒承認本案合約，認為她罪證不足。

判決理由指出，本案的合約包括演藝經紀合約書、補充協議書、通知書與保證書等文件，原因是飛兒樂團和華納國際音樂公司將在2014年12月31日結束合作，陳建寧的「無限延伸公司」於是代表飛兒樂團，提前在2013年間，與華研國際音樂頻繁洽談加盟。

合議庭認定，飛兒樂團與華研的演藝經紀合約書、補充協議書，是由陳建寧以無限延伸公司負責人身分代表簽署；通知書則是陳與詹雯婷、團員黃漢青齊聚簽字；保證書則是3人個別簽署。

合議庭指出，本案「保證書」上的簽名，是當初詹雯婷指控陳建寧涉嫌偽造文書的癥結，本案「保證書」確保無限延伸公司身為與華研公司契約當事人，已取得飛兒樂團3位成員授權履行締約後的權利義務關係，是合約重要文件，絕非詹所聲稱的「意向書」。

▲▼第二屆《善愛嘉年華》愛意樹公益演唱會記者會獻唱公益單曲-陳建寧（圖／記者周宸亘攝）

▲陳建寧回應詹雯婷涉誣告獲判無罪，喊話詹「道義上至少欠我和華研一個道歉」。（資料照／記者周宸亘攝）

檢方偵辦時委託刑事警察局鑑定筆跡，認定本案「保證書」上的「詹雯婷」3字，是詹親簽。而合議庭以肉眼觀察，從「詹」字的「厃」、「八」，雯字的「文」、「、」，「婷」字的「女」、「亭」等筆畫特徵，也認為「保證書」上的爭議筆跡，跟詹自行書寫的比對筆跡，兩者相同。

但合議庭認為，本案演藝經紀合約書與補充協議書，多達數10頁滿是法律詞彙，不排除詹雯婷詳閱與簽字後，對於較簡短的通知書與保證書「不復記憶，或與其他文件簽署之記憶混淆、重疊」。

此外，法官指詹雯婷2014年到2017年與陳建寧等人對話紀錄顯示，無限延伸公司演藝經紀人告訴詹「華研只能對無限延伸音樂做權利義務的要求，但絕對不能對飛妳做任何要求」，華研公司副總何燕玲面對詹的疑問，也沒指明雙方確有契約須履行，陳更曾表達「都說的很清楚，只有我和沁（指黃漢青）簽，妳是完全自由的」等語。

合議庭認為，這些對話顯示，詹雯婷可能被加深自己沒跟華研簽約的認知，詹告陳建寧涉嫌偽造文書前，寄發存證信函試圖釐清，並積極請求檢方與法院搜索以保全證據、過程中均有律師協助，顯然與一般構陷他人受刑事處分的狀況有別。

合議庭據此認定檢方所舉事證，不能證明詹雯婷有誣告的確定故意、難以形成詹有罪的確信，因此判詹無罪，可上訴。

詹雯婷和陳建寧等人今都沒到庭聆判，詹得知獲判無罪，透過經紀公司回應「感謝一直以來身邊朋友和歌迷們對我的信任、關心和支持 。感謝司法公正還我清白。期盼一切紛擾至此告一段落，回歸音樂裡的純粹。」

陳建寧回應「今日法院的判決再次認證華研合約保證書為詹小姐親簽無誤，只是法官認為她可能一時忘記或誤會而錯誤認知輕輕放下，因誣告罪屬公訴罪，起訴主體是檢察官，就法律部分，我們尊重檢察官後續決定，盡力配合。」

陳建寧另對詹雯婷喊話「就個人部分，詹小姐無論出於忘記或誤會提出荒謬的提告，道義上至少欠我和華研一個道歉吧！謝謝大家的關心！」

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