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社會 社會焦點 保障人權

「違停＋路口未減速」兄弟遭夾擊1死1傷　2駕駛下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿強（化名）去年4月間將車子違停在斑馬線上，恰好阿哲（化名）駕駛小貨車行經該路口，與一對騎乘機車的兄弟發生碰撞，導致兄弟1死1傷。台中地院法官認為，阿強違停導致騎士視線受到影響，阿哲則是行經路口未減速慢行，2人的過失行為均與騎士的死亡具有因果關係，日前依過失致人於死罪判處阿哲有期徒刑6個月、阿強4個月，皆可易科罰金。

▲▼ 安全帽,車禍,機車。（圖／CFP）

▲兄弟騎車雙載行經路口，因路邊違停車輛影響視線，與小貨車發生碰撞。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強應當知道交岔路口10公尺內不得臨時停車，仍在去年4月30日時，將車子停放在台中市德興路與忠孝街路口斑馬線上；阿哲則在同日駕駛小貨車行經該路口（無設置號誌燈），但並未減速慢行。

當時一對兄弟雙載騎車行經該路口，因為視線受到阿強違停的車輛影響，加上他們行經路口時也疏於注意減速慢行，進而與阿哲駕駛的小貨車發生碰撞，兄弟倆全身多處骨折、擦挫傷，其中騎乘機車的哥哥傷勢嚴重，送醫急救4天仍宣告不治。

台中地院法官認為，阿強和阿哲均有過失行為，而且2人的過失行為與騎士的死亡具有相當因果關係，雖然騎士本身也有過失，但不影響2人應負的刑事罪責，最終依過失致人於死罪判處阿哲有期徒刑6個月、阿強4個月，可易科罰金18萬元、12萬元，全案仍可上訴。

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