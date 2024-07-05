人夫放閃女友PO接吻照「我愛的人」　正宮氣炸告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿志（化名）被妻子控訴外遇，不僅離家跑去與女友同居，還在臉書公開交往關係，將相簿命名為「我愛的人」，甚至貼出兩人共遊摟抱、親密接吻等合照。阿志的妻子憤而提告求償100萬元，台中地院法官日前審理之後，判阿志應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲阿志聲稱，親吻合照只是朋友之間開玩笑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

妻子在判決書中主張，阿志（夫妻倆現已離婚）去年5、6月間離家跑去與女友同居，還在臉書公開交往關係，發布親密接吻等合照，當時兩人尚未離婚，她認為丈夫的行為侵害到自己的配偶關係身分法益，因而決定提告求償100萬元。

阿志則辯稱，他與該名女子只是朋友關係，離家是因為與家人吵架，不得已才會到朋友家借住，兩人並未同居，那些照片不過是朋友之間開玩笑，他沒有侵害到妻子的配偶身分法益。

不過，台中地院法官認為，阿志在臉書貼文中表明與該名女子穩定交往中，文章設定為公開，並發布兩人共遊摟抱、親密接吻等合照，甚至將相簿命名為「我愛的人」，從種種情節看來，阿志與該名女子摟抱、面對面接吻、共同出遊、公開發文宣示女友身分，兩人的關係顯然不僅僅是「普通朋友」。

法官表示，阿志已經結婚，應當知道與一般異性朋友交往需要保持適當距離，他卻還是做出上述親密行為，甚至在社群平台公開交往關係，足見兩人之間存在超越普通朋友往來的關係，考量到他們曖昧長達8個月左右，時間非短，最終判他應賠償妻子30萬元較為適當，全案仍可上訴。