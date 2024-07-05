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社會 社會焦點 保障人權

第3次酒駕被抓瞎扯「衣服沒洗的臭酸味」　騎士被判刑6個月

記者黃翊婷／綜合報導

余姓男子過去有妨害公務、2次酒駕前科，去年10月間他酒後騎乘機車被警察攔查，測得吐氣中所含酒精濃度為每公升1.01毫克，但他辯稱自己沒有喝酒，身上有味道可能是衣服沒洗的臭酸味。不過，台南地院法官認為，警方進行酒測程序皆符合規定，余男僅憑空言否認，不足採信，最終依法裁處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲余男酒測值超標，但他否認酒駕，並反過來指控警員想讓他吃罪。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，余男去年10月31日傍晚5時許騎車行經台中市區某路段時，因為車燈未亮被警員攔查；警員聞到他身上散發出酒味，當場進行酒測，檢測結果為吐氣中所含酒精濃度達到每公升1.01毫克。

余男辯稱，當日他沒有喝酒，但吃了很多東西，包含肉圓、烤玉米、檳榔、飲料、便當等等，「可能是因為我好幾天沒有洗衣服，衣褲散發臭酸味道」，才會被誤會，當時逛完街準備回家，就被警察以沒開大燈攔下，「我沒有喝酒，是警察硬要我吃罪」。

不過，台中地院法官認為，警察在實施酒測之前，有提供礦泉水給余男潄口，符合取締酒駕作業程序的規定，檢測結果也有余男簽名確認無誤，而且當時使用的酒精測試器紀錄為「第72次實施測試」，尚在有效使用次數1000次以內，該檢驗結果應堪採信。

法官表示，余男僅憑空言否認，實在令人難以信服，考量到他犯後矢口否認犯行，未見悔意，過去有妨害公務、2次酒駕前科，最終依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，累犯，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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