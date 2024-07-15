網傳「三伏天」不能洗冷水澡、吃西瓜！查核平台：沒錯但意義不大

▲網傳「三伏日」出汗別洗冷水浴。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

夏至過後進入中醫所謂的「三伏日」，近日網路謠傳一篇文章，指三伏天有5件不要做的事，包括不洗冷水澡、曝曬，以及不能多吃西瓜、芒果等4種水果。對此，事查核網站MyGoPen澄清，飲食方面不如講「不要受寒」的大原則更加實際；至於不應該做的事，特別講三伏天雖然也沒錯，但強調三伏天的意義不大。

根據網路文章，三伏天當中的初伏為7月11日至7月20日、中伏7月21日至8月9日、末伏8月10日至8月19日。不過，MyGoPen 查詢具公信力的公開資料，根據台北榮總傳統醫學部官網於 2020 年 10 月更新的「冬病夏治的三伏貼」衛教，「三伏日」當中的初伏、中伏、末伏，是農民曆「夏至」過後的第三個庚日、第四個庚日和立秋後的第一個庚日，通常都在國曆七、八月間，每年略有不同。

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▲網路上出現三伏天相關禁忌的文章。（圖／翻攝自臉書）

對此，今年 2024 年的三伏貼的時間應為「初伏：7 月 15 日」、「中伏：7 月 25 日」、「末伏：8 月 23 日」，其中傳言的初伏、末伏日期與事實大致符合、且天數都是 10 天，但是中伏卻長達 20 天，與初伏、末伏不一致，傳言說法應為部分錯誤的錯誤資訊。

另外，網路文章指出，三伏天不要做5件事，包括「出汗不洗冷水浴」、「夜裡不能光身睡」、「胃腸不能進冷飲」、「喝水不能喝太快」、「皮膚不能遭暴晒」；不能多吃的水果有「火龍果，性涼」、「荔枝，容易上火」、「西瓜易傷脾胃」以及「芒果增加體內濕氣」；養生食物則可吃小黃瓜、豆苗、綠豆等。

▲傳聞指三伏天不要吃西瓜 。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

MyGoPen引述康華中醫診所中醫師蔡懷德說法，表示「三伏天」的養生可以用「三伏貼」舉例最直接易懂，三伏貼治療中的病人最忌「受寒」，所以舉凡傳言所說的的冷飲、生冷食物都是同樣的觀念，現代人吃的食物品項已經比中醫藥典籍的範圍更多元複雜，現代城市化的高樓密閉空間也不可能不吹冷氣，傳言與其列舉各種條條規規、也不可能全部說盡，還不如著重在「調養陽氣」、「不要受寒」的觀念理解，還比較有實用性及參考價值。

MyGoPen總結，三伏天是每年依曆法計算出來的「初伏天、中伏天、末伏天」共三天，中醫會利用陽氣最重的這段時間進行三伏貼的治療，傳言所謂的「三伏天養生法」其實對照三伏貼的治療及衛教大致吻合，但專家表示，這些養生法不只三伏天該做好，平常也應該好好落實。

另外，現代人飲食、生活都已經更加複雜，大大不同於中醫藥典籍所處的時代，現代中醫將傳統中醫的精神及理念與時俱進、發揚光大，對現代人才會更有幫助。MyGoPen強調，與其列出各種條條規規，還不如完整衛教相關的知識、觀念，傳言說法易生誤導。

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