藍推解除赴陸團禁令　立院通過公決案

▲立法院議場（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

交通部觀光署今年再次宣布禁止組團赴中國大陸旅遊，國民黨團則提出的「立即解除赴陸禁團令」公決案，16日於院會以贊成60票、反對48票通過。

藍營指出，為積極爭取離島經濟發展，金馬澎等三離島縣均以觀光財為主要經濟收入來源，小三通即為渠等三離島縣之主要經濟命脈，因此建請院會作成決議解除赴陸團禁令。

針對該公決案，朝野協商後未有共識，送院會表決，最終結果，出席委員108人，贊成60票、反對48票。

民進黨立委吳思瑤發言時批評，不是台灣不開放，是中國不放行。2023年，台灣到中國的有176萬人，中國來台的22.6萬；今年上半年，台灣到中國超過100萬人，中國來台只有15萬人。

吳思瑤說，非常清楚台灣是開放的一方，國民黨團應向大陸要求去除障礙，而不是對自己政府施壓，而且現在是對的時機嗎？中國新制度說警察可以翻查旅客手機，甚至有懲獨22條意見書，藍營要通過公決案，是無視赴中旅遊的風險，是不顧人民死活。對國人釋放錯誤訊息，也對世界釋放錯誤訊號，讓人誤會是迎合中國。

國民黨立委王鴻微則說，公決案通過，可以解決台灣現在觀光業困境，更何況交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台的目標，現在向下調降至1000萬，但到現在只有380萬，非常悲觀，藍營一定要做些事。