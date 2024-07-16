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幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

▲▼幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市某私立幼兒園爆出園長之子涉嫌猥褻、性侵女童，被害人數超過20人，狼師更拍攝600多部犯案影片，家長反映後園方隱匿未報，且長達一年的調查期間狼師未停職，仍持續犯罪，讓北市府作為備受質疑。民進黨今（16日）也召開記者會整理案發時間軸，另也公布數張園內監視器畫面，該狼師曾因被檢舉是無證幼保員，開始掌握園內監視器角度，全部都沒拍到，教育局副局長還說沒有畫面無法調查，還說「家長雖然有報案但沒有聯絡教育局」，完全就是推卸責任，呼籲蔣萬安徹查，民進黨也會將該案送交監察院。

對於相關案情，議員簡舒培曝光相關案情時間軸：家長2022年7月報案，當時教育局去調監視器畫面，之後就沒有任何作為，12月有其他家長投訴孩子遭到同名教保員猥褻，也到園內調監視器畫面，幼兒園這次沒有通知教育局，一直到2023年7月，另外兩名家長報案，警方以性侵害案件羈押，7月20日教育局才組成調查小組。

之後到9月，有24名家長通報相關個案，卻一直到10月才廢止幼兒園設立許可、11月才召開重大性侵案件檢討會議、12月才送報告給衛福部、直到今年3月，才裁處負責人終生不得擔任幼保機關負責人。

簡舒培質疑，蔣萬安第一時間處理是在去年七月，但這案子是前年七月就發生，這段時間到底北市府在做什麼？去年調查小組調查時，就有家長反映，2022年有事無法到院接小孩，小孩回家後反應有一個哥哥會摸她尿尿的地方。教育局看到這樣的通報紀錄不會汗顏嗎？事發時任市長就是柯文哲，但當時的教育局除了調閱監視器畫面外，沒有任何其他動作，導致狼師一直留在幼兒園。

簡舒培表示，教育局副局長說這個案子沒有檢舉人、陳情人、畫面跟證據，所以無法調查，都有家長報案了，怎麼會沒有檢舉人？沒有畫面跟證據是因為教保人員媽媽是園長，是否有不當隱匿由司法調查，但行政單位知道後完全放任，不檢討還敢說「家長雖然有報案但沒有聯絡教育局」，完全就是推卸責任，三寶爸蔣萬安不用徹查嗎？呼籲蔣萬安徹查，民進黨也會將該案送交監察院。

許淑華也指出，家長跟園長講了沒用，所以才直接報警，也帶小朋友去驗傷、確認有性侵案件，警方陪同家長到幼兒園調閱監視器，完全沒看到不法行為，所以就進到司法程序，為何教育局不用啟動調查？到隔年3月教育部已經明確指示有類似案件要停職，北市教育局還是沒有作為，只推給已經進入司法調查，7月12日該師已經被羈押，北市府沒有立刻要求停止營運，家長看到網路貼文詢問園長，園長還可以說沒有發生事情、持續招生。

許淑華表示，若第一時間調查，會有這麼多孩童遭到不當對待？2021年時幼兒園設立後，狼師就開始當教保員，但他當時沒有教保員資格，被家長踢爆後，9月才取得資格，當時就是用監視器畫面當證據，從那時開始，狼師掌握幼兒園全部的監視器畫面跟角度，全部都沒拍到、全部都沒辦法負責任，原因就在此，園長又是他媽媽，包庇！

許淑華踢爆，狼師從早上九點到下午五點，整天都在幼兒園，只要躲過監視器就好，才會有這六百部影片出現，教育局、蔣萬安不斷說監視器，但監視器就可以了解真相嗎？讓狼師一而再再而三荼毒幼童。他們不是只開幼兒園，還借殼上市開托嬰中心，這還是他們員工看不下去跟她爆料的。

許淑華指出，該中心今年六月開始收托，很多家長都說有看到園長出現，自己要求立即調查，結果蔣萬安說什麼？說要加裝監視器，請問民眾可以接受嗎？教育局每三個月調查一次都掛保證合格，沒有責任嗎？自己第一時間請刑事局跟婦幼隊調查，蔣萬安的態度是什麼？沒有檢討、亡羊補牢、究責，誰能接受？柯文哲、黃珊珊、蔣萬安應該負起最大責任，向全台北市民道歉。
 

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