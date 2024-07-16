小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

▲徐嘉賢常分享看診時的趣事。（示意圖／達志影像）



記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師徐嘉賢分享，一名小朋友在看診時對爸媽「補刀」，讓他直呼，「這個小朋友生存能力很強，有前途，但是我應該相信誰？」

徐嘉賢在臉書提到，一位媽媽帶小朋友來看過敏，他分享當下的對話：

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媽媽：醫生，這次來帶小朋友來看診，主要目的是想要來評估一下過敏的狀況。他晚上常常會夜咳，早上起床會鼻塞、打噴嚏。老師都投訴他早上都沒辦法專心，一直擤鼻涕。

徐嘉賢：喔，原來這樣，請問除了小朋友以外，家人也有過敏嗎？

媽媽：我們娘家這一邊沒有，但是他爸爸有很嚴重的鼻子過敏。

小朋友補刀：對啊，爸爸睡覺都會打呼，很大聲吵到我，害我隔天沒睡飽精神不好，被老師投訴。

徐嘉賢指出，下次回診時是爸爸帶小朋友來的，他分享當下的對話：

爸爸：醫生，我們就按照醫師你的指示用藥及環境整理，真的改善很多耶。但這幾天下雨的時候，的確就像媽媽症狀一樣，早上一直有鼻涕，晚上呼吸比較大聲。

徐嘉賢在心中狐疑了一下，但忍不住問：所以媽媽也有過敏喔？

爸爸：對啊！她很嚴重呢！她除了鼻子以外，還有皮膚也過敏。我聽我岳母說，她小時候的氣管也不好，我這邊就絕對沒有這些問題。

徐嘉賢：喔？

小朋友補刀：對啊，媽媽在看手機追劇的時候，都會一直抓她的小腿和手臂，都抓到刷刷聲，掉皮屑在地上。

徐嘉賢寫道，「這個小朋友生存能力很強，有前途，但是我應該相信誰？」對此，許多網友笑說，「小孩很懂生存，見爸說爸話，見媽說媽話，哪都不得罪」、「這年頭...當醫生還得兼偵探辦案啊。」