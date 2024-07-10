病毒變聰明？以為是A流「嘴開一開是腸病毒」　醫嘆：很詭異

▲病患發燒卻活蹦亂跳，驗出來竟是A流。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

兒科醫師徐嘉賢指出，最近遇到的症狀表現「真的很奇怪」，病患發燒但活力好，驗出來居然是A流；而很像A流症狀，卻是腸病毒。對此，徐嘉賢直呼詭異，「後疫情時代的免疫負債，真的沒完沒了！」文章引發千人關注，「病毒變聰明了」、「難怪我看三個醫生，都說不同的病因」。

醫師徐嘉賢在《Threads》表示，最近的患者們的症狀真的很奇怪，「發燒卻活蹦亂跳，居然驗出來是A流」；「看起來很像A流的，打開嘴巴，發現是腸病毒」，讓他直呼很詭異。

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徐嘉賢也直言，「教科書上的典型症狀都已經不是定律...後疫情時代的免疫負債，真的沒完沒了。」

底下引來4000多人關注，「今日聽到最恐怖」、「病毒變聰明了」、「我只覺得以前感冒吃三天藥就差不多沒症狀了，現在吃一周還不會好」、「教科書寫的都是經驗談大數據，我認真覺得未來真的要走精準醫療，希望科技能趕緊進步到那一天」、「發燒然後活蹦亂跳的人在此」、「我的醫生說：沒辦法判定我到底得了什麼，只讓我吃藥，超過回診三次他讓我去醫院」、「難怪我看三個醫生，都說不同的病因」。

有家長也哀喊，「真的～我女兒發燒燒很高一樣蹦蹦跳跳活力十足，去看醫生醫生說懷疑流感，後來過個3天翻盤嘴巴一開傻眼，腸病毒...重點是食慾爆炸好，一餐照三餐加下午茶宵夜，去看診醫生說痾...真的超不像腸病毒」、「我家是A流+腺病毒，就低燒一天+鼻塞鼻水」。