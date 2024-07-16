蕭淑慎夫爆「進廁性侵」還自怕　遭控騙財色回應了

▲蕭淑慎（左）與梁軒安（右）經常放閃，梁爆出醜聞後，蕭也以行動力挺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了Rina之外，上個月控告梁軒安的曾小姐，也向本刊揭露梁的手法。她告訴本刊，今年2月透過長輩認識梁，梁得知她打算開招待所後，提議合作，沒想到最後人財兩失。

由於曾小姐需要資金，但先前找銀行貸款卻碰壁，梁軒安於是建議用自己的娛樂公司名義幫她擔保，還說要幫她跟銀行接洽。「他很會說甜言蜜語，我以為他很善良，後來才發現他在設局！」今年3月，梁邀曾小姐參加扶輪社活動，結束後又跟其他人到KTV續攤，最後藉故帶她到飯店開房間，並且硬上。

▲曾姓女子（圖）為了開招待所，被梁軒安欺騙，最後人財兩失。

完事後，梁軒安不斷向曾小姐示愛，說想跟她一起生小孩，甚至抱怨蕭淑慎無法生育，跟蕭沒有感情，她才是自己的真命天女，曾小姐一時沖昏頭，答應梁的追求。沒想到，梁後來帶曾小姐參加扶輪社的餐敘，並趁她喝醉後尾隨她進廁所，要求在廁所內發生關係，雖然曾小姐不願意，但還是遭梁硬上得逞，梁還拿手機錄下過程，事後經她百般拜託，梁才答應刪除影片。

▲梁軒安向曾小姐示愛，還抱怨跟蕭淑慎已經2年沒有性生活，忍很久。

讓曾小姐更氣憤的是，梁軒安不僅騙色還騙財。曾小姐說，為了開招待所，她到處籌錢，還想用名下的房產抵押貸款，但因沒有固定收入辦不成，梁知道狀況後，聲稱可以幫忙，卻在過程中動手腳，讓她變成梁公司的借款擔保人。

曾小姐表示，梁軒安告訴她，用梁公司的名義才能借到錢，梁用話術騙她提供房產抵押，但每當她想了解細節，梁就藉故轉移話題，後來金融機構撥款400多萬元到梁的公司後，梁竟翻臉不認人，不讓曾小姐動用貸款，她只好自掏腰包，先拿200多萬元裝修招待所，後來梁才答應用借貸名義，替曾小姐支付部分裝修費用，但被她抓包浮報100多萬元。

事後梁軒安以借錢給曾小姐為由，要求招待所的股份，曾小姐無法接受，找梁談判，卻被威脅要讓蕭淑慎告她侵害配偶權。為了討回公道，曾小姐除了按鈴控告梁詐欺、侵占，也擔心廁所的性愛影片外流，日前已到警局報案，希望司法嚴懲這個騙財騙色的渣男。

針對相關指控，梁軒安矢口否認，強調絕無性侵、偷拍，梁認為，RINA是因出專輯計畫告吹、曾小姐是因與他有財務糾紛，才會聯手投訴他。梁表示，當初是出於好意才對她們伸出援手，沒想到2人翻臉不認人，還抹黑他，讓他相當無奈，至於其他細節，梁則稱交由司法處理，現階段不便透露。

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