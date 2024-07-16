恐有3颱趕進度！　時間曝光

▲最新美國模式周日氣壓場+降雨場預報圖。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，颱風生成趕進度！今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果，預測周日前後，在台灣附近一次就有3個熱帶擾動（或颱風），且強度還不弱。對此，中央氣象署預報員陳姵安表示，還要再觀察。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周六太平洋高壓影響，吹東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷陣雨偏向西半部和各地山區，山區並有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周日、下周一轉偏南風，南部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，由於有較多水氣，其他地區多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，颱風生成趕進度！今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果，預測周日前後，在台灣附近一次就有3個熱帶擾動（或颱風），且強度還不弱；不過，也不用太早擔心，由於環境仍在調整當中，預報存在不確定高，需持續追蹤其後續發展與變化。

對此，陳姵安分析，在低氣壓裡面，其實到處都是熱帶雲簇，都容易有發展，預估未來成颱機率滿高的，但「會有幾顆」還要持續觀察，若太接近，強度也不一定能發展起來。