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三星Galaxy折疊機三大電信資費方案出爐　0元帶走手機得綁48個月

記者蘇晟彥／台北報導

三星（Samsung）在近期發表會中，公布下半年將推出Galaxy Z Fold6、Z Flip6 摺疊機，預計將於 7月31日全台各大通路正式上市，Z Fold6最低59,988元、Z Flip6 最低35,888元。而三大電信摩拳擦掌，也在今日（11日）公布電信方案，若想要0元帶走手機，必須至少綁約48個月、以2,699元資費進行，而Z Fold6綁約最低也需要13,888元才能帶回家。

【延伸閱讀】

三星摺疊機Galaxy Z Fold 6、Flip 6實拍搶先看　

▲▼ Samsung Galaxy Z Fold6 、 Flip6 外型；解禁時間 7/10 22：00。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信2,699元月租Galaxy Z Flip6 0元帶走

中華電信宣布 11日16點起至7月24日17點止，同步開放Samsung Galaxy Z Fold6 / Flip6在中華電信網路門市限量預購、Galaxy Watch7/ Watch Ultra與Galaxy Buds3系列於門市付費客訂。中華電信並包裝兩款AI摺疊旗艦新機「精采5G購機」資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元；而在2,699元資費、綁約48個月下，Galaxy Z Flip6將可以0元帶走、Z Fold 6則是2,699元最低13,990元。

Galaxy Watch7/ Watch Ultra合購優惠折3,000元，VIP客戶續約購機最高折5,000元。

點我看大圖

▼中華電信Galaxy Z Fold6、Z Flip 6資費方案。

▲▼ 中華電信

遠傳電信2,699月租Galaxy Z Flip6 0元帶走  預購抽三星AI家庭劇院組

全新上市Galaxy Z Flip6搭配指定5G資費，專案價只要0元起。預購Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6全系列新機加碼多重好禮，加購原廠AI智慧穿戴最低6折起，Galaxy Buds FE藍牙耳機加購優惠只要1,790元（建議售價2,990元），再送門市配件金500元，不管買三星配件、保護貼或手機殼都可現買現折；持指定機款舊機換新機，除了舊機回收價外，新機最高可再折2,000元；VIP續約最高可折5,000元；加送讓星粉安心用新機的遠傳星機保行動裝置險2個月；加購Z Flip6 潮流大禮包或Z Fold6 磁吸滿電大禮包，享8折優惠現省500元起；加送熱門加值服務，包含防駭心守護、來電答鈴3個月免月租及遠傳friDay影音影劇暢看2個月等。快來遠傳預購三星AI摺疊旗艦手機，獨家抽三星AI家庭劇院組（建議售價92,800元）。

點我看大圖

▼遠傳電信Galaxy Z Fold6、Z Flip 6資費方案（圖／遠傳電信提供）

▲▼

台灣大31日正式開賣  加購Galaxy Watch Ultra、7系列及Buds3系列享受加購折抵

台灣大哥大即日起至7月24日開放預購Galaxy Z Fold6 & Z Flip6兩款新機及穿戴裝置，7月31日正式開賣。Galaxy Z系列引入全新的Galaxy AI應用，包括語音轉文字、語音通話/訊息即時翻譯、筆記及網頁摘要，以及AI生成相片等創新功能，搭配台灣大哥大優質5G網路，提供Galaxy系列用戶極致行動娛樂體驗。凡申辦5G指定專案，專案價最低0元起； VIP用戶續約指定專案最高折5,000元優惠。凡購買指定三星機款，無論是單購或是搭配5G專案，加購Galaxy Watch Ultra、7系列及Buds3系列最高可享3,000元及2,000元的加購折抵。

台灣大哥大回饋星粉支持，祭出業界獨家優惠，凡於活動期間至實體及網路門市預購新機，即可抽市價萬元的Samsung Music Frame美學風格音響，升級聽覺享受。另外，預購登錄即送最高3,000元配件購物金，以及1年Samsung Care+ 螢幕意外損失保險。同時，myfone網路門市也加碼回饋，不論搭配專案或購買空機，均贈777元myfone online電子禮券；購機搭配5G 999元以上資費更加碼送1,000元mo幣和200元myfone online電子禮券。
 

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三星Galaxy摺疊機中華電信遠傳電信

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