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航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

▲▼華航7月14日復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲華航復飛台北-西雅圖航線，總經理高星潢（右二）與西雅圖機場官員剪綵慶賀。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／西雅圖報導

看好北美航空市場，中華航空睽違16年，7月14日復飛台北往西雅圖航線，為華航在北美的第6個直飛據點，華航總經理高星潢搭乘首班班機，赴西雅圖國際機場出席慶祝儀式。高星潢透露，未來評估開航美國東北角航點，包括華盛頓特區都有可能，他也認為2024年航空業絕對是豐收年。

疫後全球航空市場復甦，運輸研究所去年完成「北美經桃園及鄰近機場往返亞太市場探討」報告，建議台灣優先增飛華盛頓及波士頓。長榮航空在北美航線包括洛杉磯、舊金山等8個航點，是國內飛北美航班數最多的業者，目前評估增加航班及擴大航點。

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星宇航空也逐步放大美國運能及拓展轉機市場，其中台北-舊金山航線3月20日起增為每日一班，搶攻商務需求，也將於8月16日開航台北-西雅圖。華航看好西雅圖機場為美國西北地區第一大機場，因此在7月14日重啟直飛西雅圖航線。

▲▼華航7月14日復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲歡慶華航西雅圖-台北直飛航班，西雅圖機場安排以舞龍舞獅祝賀華航。（圖／華航提供）

華航以空中巴士 A350-900 客機執飛台北-西雅圖航線，7月14日首班機載運281名旅客，首班機搭載率約94%，其中近半數是轉機旅客。西雅圖機場以灑水儀式迎接華航首班機的抵達，西雅圖機場還安排舞龍舞獅表達祝賀，氣氛熱絡。

今年台灣飛西雅圖從原本1家航空公司，將增加為4家，包括長榮、達美、華航及8月16日開航的星宇航空，是否擔心同業間削價競爭？高星潢回應，價格還是交由市場供給需求決定。

▲▼華航7月14日復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲華航總經理高星潢（左）致贈A350模型飛機給西雅圖機場公司專委Sam Cho。（圖／華航提供）

針對北美市場的布局，高星潢表示，歐洲東西南北航點大概都布局差不多，接下來就看飛機運能在美國如何發展，西雅圖航點當然是西北角已經有，東北角是不是有機會，等到波音787飛機交機時，會審慎評估。

高星潢說，希望客人方便進出，畢竟不是所有人住的離洛杉磯或舊金山很近，西雅圖是個很好進出點，華航在歐洲布局完畢之後，考量再往美國東北角走、甚至往南。至於未來是否直飛華盛頓特區，高星潢說，都有可能，像華航現在已經飛紐約。

▲▼華航7月14日復飛台北-西雅圖航線。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲西雅圖國際機場為美國西北地區第一大機場，西雅圖機場報到櫃台有許多人辦理登機。（圖／記者蔡亞樺攝）

高星潢認為，今年航空業前景「樂觀審慎」，先把資源準備好，訂的飛機該來的來，不然樂觀局面稍縱即逝，2024年絕對是個豐收的年。

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