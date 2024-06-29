婆媽嗨翻！淡水市場Gucci服飾1折...全是假的　警查扣400仿冒品

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區一名25歲蔣姓男子在清水街市場擺攤，販售大量仿冒國際知名品牌的衣服、鞋子及帽子，這些仿冒品以低廉價格吸引不知情的購物者。經台灣代理商初步認定，這些商品全是仿冒品。淡水警方共查扣近400件仿冒品，並將涉嫌違反商標法的蔣姓攤商移送地檢署偵辦，同時持續追查仿冒品的來源，以防止其流入市面。

▲男子在淡水傳統市場販賣仿冒品被逮 。（圖／記者戴上容翻攝，下同。）

本月20日，淡水警分局接獲民眾檢舉，指稱清水街市場有攤販賣仿冒國際品牌商品。警方到場查緝，發現25歲蔣姓攤商的攤位上擺滿了LV、Gucci及Nike等品牌的仿冒品，並以低價促銷，價格從300元到1100元不等，吸引了大量購物者。

警方現場查扣了150餘件LV、香奈兒、Gucci、Nike及愛迪達等知名品牌的上衣，29頂帽子及200餘雙鞋子。代理商初步認定這些商品均為仿冒品，其中僅LV品牌的侵權市值就達200多萬元。蔣男除了面臨徒刑和罰金，還須承擔高額的侵權賠償責任。

淡水警分局呼籲，民眾在購買知名品牌商品時，尤其是在傳統市場或夜市，若價格比專賣店或精品百貨公司的價格低很多或產品粗糙，很可能是仿冒品。民眾若攜帶仿冒品出國，可能面臨高額裁罰，千萬不要因小失大。