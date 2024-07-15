跛腳大媽「辛苦賣麵」沒冷氣吹！背景卻震驚他：一堆隱形老富豪

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近來發現，台灣有不少長者看起來生活困苦，實際上卻超有錢，像是有位跛腳大媽，每天辛苦地賣麵，小店裡也沒裝冷氣，結果對方竟擁有三間中古屋；還有另一位回收阿伯，每個月也至少有20萬的租金收入。話題掀起熱議，不少人心有戚戚焉，直呼「自己家族裡就有一個！」

網友在PTT發文，舉出兩個身邊「隱形老富豪」的案例，首先是一位老伯，做回收已10幾年，本來他把四處搜括的回收品都放在附近某塊小畸零地，後來被人抗議後，就不知道收在哪了，「不過這老伯有在收租，每月至少20萬元，回收只是無聊、做身體健康的。」

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他接著提到，還有一位賣麵的中老年婦女，走路一拐一拐的，行動上稍微不便，但身體感覺還算健康，「看她大熱天做事很辛苦，小店也沒冷氣，本以為她過得清苦，結果她其實店附近擁有三間中古屋。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民紛紛回應，「很多都是在市場工作的隱藏富豪」、「他們這是找事做，老一輩的很多這樣」、「超多的！這可能也是他們有錢的原因，比起外表光鮮亮麗，一年要出國三次的人，他們比較沒那麼注重享受，不過沒有誰對誰錯，每個人的生活目標不一樣罷了」、「南部很多這種老人，都穿吊嘎夾腳拖來收租」、「有錢就一定要揮霍嗎？每個人都有自己的生活方式，開心不要妨礙到他人就好」。

另外，也有不少人點頭表示，「一堆！我的客戶跟我講的：當年員林剛重劃完，有批電梯別墅2000多萬，一個撿回收的老婦提現金買了兩戶，無貸款」、「自己家族裡就有一個，我姑丈，退休前是老師，現在一堆房在收租，信義區還有一間店面租給7-11，光活期存款一個帳戶就有2千多萬現金」、「我上個公司的清潔阿姨，一家自住三重的三層樓透天厝，還新買一間新莊新成屋租給房客，來打掃真的就是做健康+來交朋友的」。