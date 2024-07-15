3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

▲高醫遭指控驗毒出包。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

受南部院檢單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院，自2020年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，導致有2人因此坐冤獄，30萬補償金由全民買單。高醫於2021年時解釋是「驗毒時間差」，屬於受限於科學極限的校正回歸。高醫今(15日)再次強調無誤判，此事後實驗室持續精進優化，並於去年通過毒品建議機構認證。

媒體報導，高醫檢驗醫學部毒物室受院檢單位委託進行毒品檢驗，將多件第三級毒品Eutylone誤判為第二級毒品Pentylone。監察院介入調查，發現涉及誤判有77案，最後有22件對被告可能有影響，由檢察官聲請再審，並依結果由被告請求刑事補償。

▲高醫被控3級毒品驗成2級，不過院方強調是驗毒時間差。（圖／ETtoday資料照）

其中有2人在案件曝光後已服刑完畢，一名21歲男子原遭判刑3個月，於2021年5月服刑完畢，後由檢察官聲請再審，改判無罪。不過黃男已服完刑，等於白白坐了89天冤獄，高雄地院以一天3000元標準折算，最後判賠26萬7000元。

毒品二級和三級的刑度差多少？高雄地方法院行政庭長楊國祥曾於受訪時指出，持有二級毒品罪的刑度是在2年以下有期徒刑，但如果是持有三級毒品，如果淨重5公克以上才會判刑，如果只持有微量就可能無罪。

▲高醫公開毒品檢驗時序。（圖／ETtoday資料照）

高醫於2021年12月曾出面解釋，一開始承接毒品檢驗標案的時候，是列出73項能夠檢測的毒物，其中包含二級毒品Pentylone，但進行一個月後，Eutylone才被列為三級毒品。而兩者是屬於同分異構物，高醫也察覺先前鑑定結果為Pentylone的成分可能為Eutylone，所以有主動告知相關單位進行複驗。

不過高醫一開始並沒有Eutylone的標準品，是法務部後來覺得這樣的新興毒品案件變多，去年8月才發文希望建立Eutylone的檢驗，高醫也立即採購標準品，並發現確實2者有差別，除了主動告知相關單位之外，也去文詢問要不要複檢，希望能在檢驗正確跟科學性上，給出正確的結果。「就檢驗項目的結果來說這不是誤判，沒有標準品之前是驗不出兩者差異，這是受限於科學極限。」

▲高醫今日再對此事提出聲明。（圖／ETtoday資料照）

高醫今日就此案再提出聲明，此事件之後，本院實驗室更秉持科學追求真理、探就事實之精神，積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，定期更新以確保相關新興濫用藥物之資料庫，並定期觀察國內、外流行之新興濫用藥物，並接收食藥署預警通報系統之通知，添購相關新興濫用藥物標準提供最高品質服務。

高醫強調，本院實驗室持續在檢驗方法上精進優化，並於食藥署公告「毒品鑑驗機構設置標準及認可管理要點」後，申請毒品檢驗機構認證，於2023年12月1日通過認證。毒品種類日新月異，檢測方式需要滾動式精進。感謝法務部及衛生福利部食品藥物管理署建立完善制度，隨時提供最新資訊及檢驗標準品，以達更精準的結果，善盡社會責任之最高實踐。