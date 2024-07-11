T-PASS月費差很大！台中比南投少400　立委籲交部協調補貼

▲游顥呼籲TPASS價格應符合地方需求。（圖／游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

立委游顥10日於立法院交通委員會質詢，持續追蹤交通部有關南投縣跨縣市生活圈T-PASS的規劃；游顥要求交通部在TPASS月票的購買上，能協調積極串聯南投與鄰近地區更加接軌、提升交通便利性，尤其是竹山鎮、鹿谷鄉民眾生活圈交通與雲林縣斗六市等較為相近，應讓南投縣較偏南端的鄉親能到雲林共享優惠。

國民黨團立委目前推動財劃法修法，希望改善地方財政狀況；游顥認為以台中市政府T-PASS票價為例，透過經費補貼台中市民，即讓市民可享有299元的票價，足見若地方縣市政府財源較為豐沛，也可配合中央政策，就有更多的經費來源補貼社會福利政策，但對於預算不充足的縣市政府，反而才更需要中央支持協調地方予以補貼，讓票價可更符合民眾需求。

游顥指出，比起台中市，中彰投苗地區T-PASS價格卻是699元，從兩區的票價跟比例可看出「富者越富、貧者越貧」，台中市財源較為豐沛，南投縣算是窮縣，T-PASS月票價格卻比其他縣市高，且實際上要搭乘客運的以長者居多，699元的票價對縣民仍是過高。

游顥強調，以台中市及南投縣的T-PASS月票價格，即可反映出修正財劃法的重要性，因為貧富差距越來越大 ，「生不起孩子、買不起房子，甚至搭不起車子」，他要求交通部協助讓月票價格更為合理，體恤南投縣的地方長輩，協助南投縣補貼T-PASS票價。