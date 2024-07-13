水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

文／鏡週刊

精準打點，火力全開。命星與戰星呈大吉合相的這段期間，將在某重要戰役大獲全勝，士氣大振。事前做足功課，臨場確實執行，一切照劇本、照規劃走，結局自然沒有太多意外。靠著「原子習慣」，讓紀律與恆心發揮複利作用，積小勝成大勝，預期的成果自然手到擒來。行動是關鍵。收支有餘、投資報酬有感增長。愛情是種優質長效的維他命。

驚喜交加 險中求富

「巨蟹座之月」進入後段，7月冥王星風暴三部曲之二——「金星／冥王星對衝」（金／冥衝）即將登場。星象喜兆、厄兆緊緊相連的本週，是驚險莫名、隱憂鬱結的「痛苦七月」再演繹。所幸，穿插其中的還有7月10、11日的「太陽／土星三合」與「金星／海王星三合」兩吉兆。大環境氛圍隨著金星轉進獅子座，而漸漸從巨蟹座價值的認同、固本、安全與守成，轉向獅子座的驕傲、自尊、好勝與英雄主義。這是一個鼓勵大膽展現與英雄冒險的時刻。不要拒絕挺身而出、發光發熱。

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五大星象事件有：

1.7月10日：「太陽／土星三合」（事在人為）

2.7月11日：「金星／海王星三合」（以柔克剛）；金星轉進獅子座（被愛渴望）

3.7月12日：「金星／冥王星對衝」（致命吸引）

4.7月15日：「火星／天王星合」（打破成規）

星象訊號出現急漲急跌、涅槃重生局面的本週，「驚喜」與「重生」是兩大主調。前者是常常破壞常規、突破邊界，且帶來意外變化的「天王星效應」，應是喜多於驚；後者則是寓含大破大立、劫後重生與復興再起意味濃厚的「冥王星衝擊」。

值得關切的是，7月12日的「金星／冥王星對衝」（金／冥衝，金援損失），與上週的「水星／冥王星對衝」（水／冥衝，溝通災難）遙相呼應，是本月冥王星大刑剋三部曲的第二波。第三波是7月23日的「太陽／冥王星對衝」（日／冥衝）。預期在月底前對天蠍座（拜登總統星座）而言，還會有兩波人生不小震盪。

財經方面，財星金星轉進獅子座（投資、冒險、奢華、黃金與名牌），科技類股（天王星）與能源類股（海王星）等財星訊號強勢，但潛在大幅修正風險也在悄然接近的本週，從星象角度解讀，短期市場情緒將有追高殺低、強者恆強的表現。未來一週，上述題材將是資金追逐的熱門標的，飆高可期。不過，投資人宜提高風險意識、量力而為。

就個別星座而言，本週星兆負能量稍稍壓過正能量，大環境充斥著風雲難測、瞬息萬變的悲喜劇。能把動盪活成喜劇的才是贏家。當運居首落在獅子座。幸福之星金星進駐命宮，且守護星與成功星呈幸運角，成為好運「吸引力法則」的最大受惠者。即使在不算理想的現況下，也能神奇扭轉乾坤，在金錢、情場、人際或工作收獲不成比例的反饋。

好運第二是魔羯座。原本命星逆行，略顯蒼白無力的鬥志，將隨某事業吉兆的降臨，出現180度的轉向。好夥伴、好緣分上門，打開原本緊閉的心門。且境隨心轉，生涯將跟著出現樂觀轉機；運勢第三名是本月之星巨蟹座。儘管稱不上呼風喚雨，但這段期間的確是個人年度最稱心如意的強運期。做人做事、財富管理、危機應變與打理生活，成績都落在高滿意度區間。

上週頗受星象厄兆衝擊的低潮星天蠍座，本週運勢難逃魔咒，恐再添鬱悶。會有偶遭莫名牽累或無故招惹烏龍事上身等煩心狀況，非戰之罪。對人對事或處理金錢，得多點防備之心，預設防火牆、安全網或避雷針。

星座排行 獅子座：順水行舟、無往不利、近悅遠來、好事最多 魔羯座：飛來鴻運、奧援堅強、翻身轉運、助力最多 巨蟹座：搶先布局、結實累累、滿載而歸、收穫最多 雙魚座：聲量大增、電力放送、天作之合、風光最多

愛情運：★★★★☆ 金錢運：★★★★☆ 事業運：★★★★★（★★★★★為滿分，☆為半顆星）



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