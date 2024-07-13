　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

文／鏡週刊

精準打點，火力全開。命星與戰星呈大吉合相的這段期間，將在某重要戰役大獲全勝，士氣大振。事前做足功課，臨場確實執行，一切照劇本、照規劃走，結局自然沒有太多意外。靠著「原子習慣」，讓紀律與恆心發揮複利作用，積小勝成大勝，預期的成果自然手到擒來。行動是關鍵。收支有餘、投資報酬有感增長。愛情是種優質長效的維他命。

驚喜交加　險中求富

「巨蟹座之月」進入後段，7月冥王星風暴三部曲之二——「金星／冥王星對衝」（金／冥衝）即將登場。星象喜兆、厄兆緊緊相連的本週，是驚險莫名、隱憂鬱結的「痛苦七月」再演繹。所幸，穿插其中的還有7月10、11日的「太陽／土星三合」與「金星／海王星三合」兩吉兆。大環境氛圍隨著金星轉進獅子座，而漸漸從巨蟹座價值的認同、固本、安全與守成，轉向獅子座的驕傲、自尊、好勝與英雄主義。這是一個鼓勵大膽展現與英雄冒險的時刻。不要拒絕挺身而出、發光發熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

五大星象事件有：

1.7月10日：「太陽／土星三合」（事在人為）
2.7月11日：「金星／海王星三合」（以柔克剛）；金星轉進獅子座（被愛渴望）
3.7月12日：「金星／冥王星對衝」（致命吸引）
4.7月15日：「火星／天王星合」（打破成規）

星象訊號出現急漲急跌、涅槃重生局面的本週，「驚喜」與「重生」是兩大主調。前者是常常破壞常規、突破邊界，且帶來意外變化的「天王星效應」，應是喜多於驚；後者則是寓含大破大立、劫後重生與復興再起意味濃厚的「冥王星衝擊」。

值得關切的是，7月12日的「金星／冥王星對衝」（金／冥衝，金援損失），與上週的「水星／冥王星對衝」（水／冥衝，溝通災難）遙相呼應，是本月冥王星大刑剋三部曲的第二波。第三波是7月23日的「太陽／冥王星對衝」（日／冥衝）。預期在月底前對天蠍座（拜登總統星座）而言，還會有兩波人生不小震盪。

財經方面，財星金星轉進獅子座（投資、冒險、奢華、黃金與名牌），科技類股（天王星）與能源類股（海王星）等財星訊號強勢，但潛在大幅修正風險也在悄然接近的本週，從星象角度解讀，短期市場情緒將有追高殺低、強者恆強的表現。未來一週，上述題材將是資金追逐的熱門標的，飆高可期。不過，投資人宜提高風險意識、量力而為。

就個別星座而言，本週星兆負能量稍稍壓過正能量，大環境充斥著風雲難測、瞬息萬變的悲喜劇。能把動盪活成喜劇的才是贏家。當運居首落在獅子座。幸福之星金星進駐命宮，且守護星與成功星呈幸運角，成為好運「吸引力法則」的最大受惠者。即使在不算理想的現況下，也能神奇扭轉乾坤，在金錢、情場、人際或工作收獲不成比例的反饋。

好運第二是魔羯座。原本命星逆行，略顯蒼白無力的鬥志，將隨某事業吉兆的降臨，出現180度的轉向。好夥伴、好緣分上門，打開原本緊閉的心門。且境隨心轉，生涯將跟著出現樂觀轉機；運勢第三名是本月之星巨蟹座。儘管稱不上呼風喚雨，但這段期間的確是個人年度最稱心如意的強運期。做人做事、財富管理、危機應變與打理生活，成績都落在高滿意度區間。

上週頗受星象厄兆衝擊的低潮星天蠍座，本週運勢難逃魔咒，恐再添鬱悶。會有偶遭莫名牽累或無故招惹烏龍事上身等煩心狀況，非戰之罪。對人對事或處理金錢，得多點防備之心，預設防火牆、安全網或避雷針。

星座排行

  1. 獅子座：順水行舟、無往不利、近悅遠來、好事最多
  2. 魔羯座：飛來鴻運、奧援堅強、翻身轉運、助力最多
  3. 巨蟹座：搶先布局、結實累累、滿載而歸、收穫最多
  4. 雙魚座：聲量大增、電力放送、天作之合、風光最多

愛情運：★★★★☆ 金錢運：★★★★☆ 事業運：★★★★★（★★★★★為滿分，☆為半顆星）


更多鏡週刊報導
【瑪法達星座運勢】雙魚座　07.10～07.16
【瑪法達星座運勢】牡羊座　07.10～07.16
【瑪法達星座運勢】金牛座　07.10～07.16

ET快訊
賴清德籲尊重大法官解釋　倘不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」
快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上
振興美女醫怒公開所得申報！　年收入曝光
長官偷吃3寶媽「飯店激戰4次」　警察夫綠了
又是輔助駕駛惹禍！25歲男開車衝進楊梅休息站　連撞4車釀3傷
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除
快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時
洋將想留在台灣　直言：我不想打只有4隊的聯盟！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「牽罟、限水」入題！公民科中間偏難　高中師：考題關注弱勢族群

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時　國家警報響

全校1300名學生「放學只花7分鐘」　台中老師祕笈曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！網笑翻：每天喝了

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

101大樓「布滿超級厚黑雲！」　網崩潰回報：信義區狂風暴雨

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

「牽罟、限水」入題！公民科中間偏難　高中師：考題關注弱勢族群

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

快訊／大雷雨再炸6縣市1.5小時　國家警報響

全校1300名學生「放學只花7分鐘」　台中老師祕笈曝光

他算出「每天裝公司2千cc水」1年賺多少！網笑翻：每天喝了

北市幼兒園性侵案　教育局：「已罰百萬、廢照」祭4大措施

101大樓「布滿超級厚黑雲！」　網崩潰回報：信義區狂風暴雨

快訊／玉山下冰雹了「長達15分鐘」　驚艷畫面曝

水瓶座「積小勝成大勝」！行動是關鍵　投資有感增長

楊洋緋聞女友被爆秘婚！　遊日摟腰被目擊「男方身份起底是富二代」

「牽罟、限水」入題！公民科中間偏難　高中師：考題關注弱勢族群

首公開提與Bright戀情！　鄭乃馨甜曝「私下相處模式」：很幸福

第2歸化體育署開綠燈！張承中點出布依德、麥卡洛2選1

美女市長疑是共諜！17歲就潛入菲國「用假身分當選」　當局急發逮捕令

東豐綠廊10多輛腳踏車燒成鐵架　疑鋰電池過度充電釀禍

日本23歲女警「柔道訓練」頭部重摔死亡！　才剛考上3個月

畢業就年薪百萬！他喊8年級是神選世代　大票點頭：運氣超好

賴清德指國族認同歧見深對國家不利　「難能可貴的是各黨都珍惜民主」

「有車位偏不停」避暑人潮武嶺胡亂停車　警開11張罰單

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

快訊／國家警報響了！15縣市大雨特報　大雷雨轟6地

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

不是無言！年輕人打「==6.見」意思曝光

快訊／國家警報又響！大雷雨再轟6縣市　暴雨警戒區出爐

農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

下午3點「信義區上空全黑」　台北人驚呼雷聲超大：快聾了

101大樓「超厚黑雲來了！」　網崩潰：信義區狂風暴雨

「司機偷吃調度員」慘了！台鐵：影響形象記2次申誡

廁所故障公告「2字」　千人看完困惑

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

更多熱門

相關新聞

天蠍座「險中求富」等來事業春天！財運卻逆風

天蠍座「險中求富」等來事業春天！財運卻逆風

短兵相接，破釜沉舟。命星與金星對衝的這段期間，是自立自強型的僥倖絕緣體。沒有富爸爸、幸運符傍身，每一分成長都得靠結結實實的努力換來。抗壓韌度與「刺蝟指數」竄高，不認輸、不認命、拒妥協。如能痛下決心堅持到底，儘管一路寂寞，最後終將等來事業春天。知識充電力帶來轉機與優勢。財運逆風。愛情是一顆游離的電子。

涉詐領公帑、防疫獎金！禾意集團疑「密謀擴大發展」

涉詐領公帑、防疫獎金！禾意集團疑「密謀擴大發展」

小孟老師／7月13日星座運勢

小孟老師／7月13日星座運勢

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

台北公車路線命名「顏色藏玄機」網驚呼

台北公車路線命名「顏色藏玄機」網驚呼

關鍵字：

鏡週刊星座運勢水瓶座

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

北韓「公開槍決」30多名中學生

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面