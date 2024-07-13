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職場溝通表達不NG！　台積電慈善基金會執行長彭冠宇分享職場溝通

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿，職場好人緣，我們一起學溝通！

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基致詞時介紹彭冠宇老師任職台積電慈善基金會執行長、清大/台大職場溝通學教授、陽明交大策略管理/行銷學教授，並擔任Podcast頻道「彭老師的聲夜時堂」主持人。曾任職於全球知名大廠如鴻海集團、Delta等企業，兩岸三地知名企業及外商管理顧問。同時也是台積電人力資源主管，過去曾任職於鴻海集團、台達電子、矽統科技等企業，企業高階主管經驗及知名管顧經驗超過20年，專長跨界合作與管理、建立雇主及非營利機構品牌、行銷溝通、企業及組織溝通、員工及公共關係管理、企業責任策略及政府關係管理。

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

作為台積電金牌講師（主管培訓、團隊溝通及台積新人訓文化講師）的彭冠宇老師，擁有兩岸三地多間上市櫃企業經營管理顧問、關埔小學顧問、中國附醫及新竹國泰醫院領導培訓顧問經驗。彭冠宇理工與管理雙思維，大學時雙主修企管系與機械系，在MBA時期專長是行銷與策略，博士班時期專注於科技管理領域中的故事行銷。目前同時兼任清華大學教授「職場溝通學」，投入於大學本科高等教育累積已超過18年，指導兩岸企業界及大學本科、研究生已超過7000人，產官學研跨界經驗豐富。

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

彭執行長於課程中指出愛拚才會贏，才有美好人生，中間是有許多變項，包括要找對方法，設定目標動機及條件，才能成就精彩人生，「人生要做最好的自己」，基礎在於「學習」及「培訓」二個面向，其中「學習」核心在於為快樂而學習與工作較無關係，「培訓」的核心為謀生而工作有目標導向，然而最後兩者可能成為互相影響激盪出正向能量，對於職場上表現才能越做越好。

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

彭執行長也分享處理職場關係的原則是：職場關係「3不、1必須」，不說我們是一家人、不求事事公平、不忘初衷以及盡心盡力愛你的老闆並支持他成功。首先，在職場上只要遵守主從關係就好，謹守「中庸之道」，投入過多的私人情感可能會讓彼此更有壓力，甚至進一步影響工作表現。而公平其實非常的主觀，若因感到不公而減少付出，反而是在影響自身的成長。接著，不管身在何處、做什麼事，切記自己的初衷，如果忘記了初心，那不管做什麼事都不會快樂的。最後一點必須要做的是，全心全意愛老闆，支持他、幫助他成功，我們對老闆的好，對方也會感受得到，並正向地回饋給我們，當老闆知道我們與他是同一陣線時，才能更進一步提出建議、一起共創更好的表現。也要建立「個人沉澱模式」，個人生活的辛苦要懂得與家人及好朋友分享，才能持續活下去。

▲台南市勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座，13日邀請台積電慈善基金會執行長彭冠宇，分享職場良性溝通，讓市民朋友收穫滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局精心規劃每月辦理「職場大小事，分享創造共好」系列講座活動，作為市民知識分享共好平台，預告下一場講座，8月10日(星期六)邀請劉惠蓉老師，與市民朋友分享「新十二生相.俗語講故事」，讓我們一起跟著劉老師學台語，十二生相故事學講俗語，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/oQ88z4，歡迎踴躍報名參加。

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關鍵字：

職場溝通表達台積電彭冠宇

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