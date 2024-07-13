22歲「嫩妹」闖日本男湯被擋　當場掀裙露下體！店員忙道歉

▲ 偽娘AV男優狐森りつ在溫泉旅館要泡男湯時，被店員誤以為是女人而拒絕他入內。（翻攝X@R18_ritsukomori）

圖文／鏡週刊

日本溫泉飯店通常會區分男湯女湯，嚴格遵守男女分浴及混浴場所的門禁規定。近日，一名貌美的女顧客試圖闖進男湯，被店員連忙制止，沒想到「女顧客」竟掀裙驗證是「男兒身」，大膽舉止讓店員感到意外，只能尷尬道歉。

日本一名22歲偽娘AV男優狐森りつ最近下榻日本京都溫泉旅館，當他前往男湯準備泡湯時，卻被誤以為是外國女顧客，店員急忙阻擋他進入，表示「這邊！男湯！這邊是男湯」，儘管狐森立刻澄清自己是男性，但對方仍然堅不相信，甚至改用英語回應「NO！Man！NO！Man」。

狐森再次強調自己是男性，甚至耐心地解釋「我是男生，還會說日語」，但店員依然固執己見，再次用英語要求狐森離開。狐森迫於無奈，只好使出大絕招，直接掀裙露出下體，以證明自己是正港男子漢，店員上下打量4、5次後，不敢置信眼前的正妹真的是男生，最後在親眼見證GG的存在，終於相信狐森是男人，默默說聲「Sorry」致歉。

這樁糗事讓不少網友都直呼太尷尬，笑稱「果然，最快讓對方理解的方法還是直接給他看棒子」、「店員桑真是辛苦了」、「旅館的工作人員一定很緊張吧」，還有人認為要店員辨識出偽娘是男人也太困難。

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