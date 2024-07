波音777起飛「機尾擦地」爆火花　驚險畫面曝！機師反應救數百人

▲ 客機起飛中機尾擦地,冒出大量濃煙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

智利南美航空(LATAM Airlines)一架波音777客機滿載數百名乘客,起飛到一半疑似故障導致機尾擦地,跑道上噴出火花及濃煙,場面相當驚險,所幸機師保持冷靜,繼續起飛後才掉頭降落,否則恐怕造成大量傷亡。

#Update Reportedly a video showing the tail strike (white jet in the back, as you´ll get to see in a second...) @aero_in @luizhen95262129 https://t.co/Lh0AsC1lUm pic.twitter.com/Uk0veQrvSi