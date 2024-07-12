　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大樓半夜竄濃煙警消破門關爐火　醉男竟問：你們怎麼進來的

▲▼潭子區一棟大樓半夜竄出濃煙，警消破門關閉爐火，阻止一場可能的災害。（圖／警方提供，下同）

▲▼潭子區一棟大樓半夜竄出濃煙，警消破門關閉爐火，阻止一場可能的災害。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區一棟大樓昨（11）日凌晨3點多竄出陣陣濃煙，警方到場發現，濃煙從4樓陽台冒出，樓梯間全是濃厚燒焦味，員警不斷拍打住戶大門均無人回應，直到消防人員抵達破門而入，立即關閉瓦斯，化解一場可能災害，接著在臥室找到酒醉熟睡的屋主，鄧男睡眼惺忪地詢問「你們是怎麼進來的？」完全不知發生什麼事。

▲▼潭子區一棟大樓半夜竄出濃煙，警消破門關閉爐火，阻止一場可能的災害。（圖／警方提供，下同）

大雅警分局頭家派出所員警羅登鴻、宋晏伶巡邏時，接獲潭子區某大樓主委報案，稱妻子睡夢中遭濃煙嗆醒，四處查看發現樓下傳來陣陣燒焦味和濃煙，警方抵達現場，衝上4樓拍打住戶大門，均無人回應，主委表示屋主仍在屋內。

警方擔心災情擴大，等消防和救護人員抵達後，立即破壞門鎖進入屋內，屋內煙霧瀰漫且門窗緊閉，濃煙從廚房傳來，消防人員立即關閉瓦斯，並進入臥室叫醒屋主，避免一場可能的悲劇發生。

▲▼潭子區一棟大樓半夜竄出濃煙，警消破門關閉爐火，阻止一場可能的災害。（圖／警方提供，下同）

59歲鄧男睡眼惺忪地詢問「你們是怎麼進來的？」，完全不知道屋內發生什麼事，鄧男表示，應是上大夜班的哥哥離家前使用瓦斯後忘記關火，才造成鍋爐乾燒，而他又因睡前喝酒完全陷入熟睡，完全沒聽見警消呼喊，幸虧大樓主委報案、警方及時發現以及消防人員破門，否則後果不堪設想。

ET快訊
快訊／土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露
快訊／裁定出爐！　90歲楊兆麟維持千萬交保
曾懷疑「整肅鄭文燦」　她細看手法：不是賴清德做得出來的事
快訊／確定了！　國軍儀隊撤出中正紀念堂
涉行賄鄭文燦！　「楊兆麟千萬交保」遭撤銷
蘋果示警98國！　iPhone「突現2情況」恐遭攻擊
快訊／大學分科測驗物理解答出爐！　補教估5標門檻
LIVE／鄭凱云不忍了！諷江坤俊「做錯事不承認」　鄭文燦10
快訊／江坤俊否認性騷　鄭凱云發聲反擊！
蔡阿嘎「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！　她首回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

快訊／裁定出爐！鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟　維持千萬交保

婦沒戴安全帽闖紅燈撞自小客　丟1句「我沒駕照別報案」落跑

台中懶警遲到10多次！備「擦擦筆」叫下屬代簽到　7人遭懲處法辦

包庇線上賭博業者！嘉義警涉瀆職被約談偵訊　收押禁見

涉行賄鄭文燦…法院沒通知檢察官就交保！「楊兆麟千萬交保」遭撤銷

「怎麼有三張天牌？」3男設局控賭場詐賭　持槍搶走280萬慘了

越南移工改行進毒賣同鄉　毒咖啡「翻3倍」...2個月海撈40萬

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

快訊／裁定出爐！鄭文燦涉貪關鍵人90歲楊兆麟　維持千萬交保

婦沒戴安全帽闖紅燈撞自小客　丟1句「我沒駕照別報案」落跑

台中懶警遲到10多次！備「擦擦筆」叫下屬代簽到　7人遭懲處法辦

包庇線上賭博業者！嘉義警涉瀆職被約談偵訊　收押禁見

涉行賄鄭文燦…法院沒通知檢察官就交保！「楊兆麟千萬交保」遭撤銷

「怎麼有三張天牌？」3男設局控賭場詐賭　持槍搶走280萬慘了

越南移工改行進毒賣同鄉　毒咖啡「翻3倍」...2個月海撈40萬

應對北韓核武威脅！美韓發表《核威懾作戰指南》　整合延伸嚇阻體系

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

天天調戲櫃台妹！不起眼「白吊嘎色阿伯」資產曝　菜鳥秒跪了

出國工作妻竟誕雙胞胎！他疑不是親骨肉　妻怒抱嬰「割喉雙殺」

索托開轟無用　洋基不敵光芒近25戰苦吞18敗

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

一早就很熱！大票人有感「今年熱爆」：連颱風都很少來了

台男非法滯留泰國464天遭逮！在台詐領移工保險金　得手近百萬

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

30人酒駕姓名、照片公布

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

北市街頭槍擊「10天掃黑」　警局長率隊突檢酒店

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

即／台南警五分局驚傳墜樓！警專實習生送醫不治

即／新竹市警涉幫民代抽罰單　檢聲押21名官警

林靖恩10年未回阿嬤家　鄰居常看到她閒晃

即／鄭文燦到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯

鄭文燦被收押　祕書LINE訊息成主因

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

快訊／桃檢抗告成功　90歲楊兆麟重開羈押庭

更多熱門

相關新聞

深陷美軍醫甜言遭騙33萬　74歲婦智釣車手驚呼71歲

深陷美軍醫甜言遭騙33萬　74歲婦智釣車手驚呼71歲

台中市74歲賴姓婦人透過臉書認識1名自稱是美國軍醫的男子，被對方1人飾3角的感情攻勢騙走33萬，賴婦發現不對找上警方，趁第3次面交時，當場逮捕71歲大齡女車手，她告訴警方，自己迷戀上一名軍醫，才會聽從指示幫他取款，被逮才知淪為車手，警方雖深表同情仍依法送辦。

機車手機支架遭竊　警調監視器：芒果幹的

機車手機支架遭竊　警調監視器：芒果幹的

大膽賊缺錢買毒　搬公仔賣錢被逮

大膽賊缺錢買毒　搬公仔賣錢被逮

獨居中風男1週未出門　破門驚見倒臥沙發命危

獨居中風男1週未出門　破門驚見倒臥沙發命危

關鍵字：

大樓竄濃煙警消破門大雅警

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

購物天后電話講一半「突發怪聲」

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面