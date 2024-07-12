大樓半夜竄濃煙警消破門關爐火　醉男竟問：你們怎麼進來的

▲▼潭子區一棟大樓半夜竄出濃煙，警消破門關閉爐火，阻止一場可能的災害。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區一棟大樓昨（11）日凌晨3點多竄出陣陣濃煙，警方到場發現，濃煙從4樓陽台冒出，樓梯間全是濃厚燒焦味，員警不斷拍打住戶大門均無人回應，直到消防人員抵達破門而入，立即關閉瓦斯，化解一場可能災害，接著在臥室找到酒醉熟睡的屋主，鄧男睡眼惺忪地詢問「你們是怎麼進來的？」完全不知發生什麼事。

大雅警分局頭家派出所員警羅登鴻、宋晏伶巡邏時，接獲潭子區某大樓主委報案，稱妻子睡夢中遭濃煙嗆醒，四處查看發現樓下傳來陣陣燒焦味和濃煙，警方抵達現場，衝上4樓拍打住戶大門，均無人回應，主委表示屋主仍在屋內。

警方擔心災情擴大，等消防和救護人員抵達後，立即破壞門鎖進入屋內，屋內煙霧瀰漫且門窗緊閉，濃煙從廚房傳來，消防人員立即關閉瓦斯，並進入臥室叫醒屋主，避免一場可能的悲劇發生。

59歲鄧男睡眼惺忪地詢問「你們是怎麼進來的？」，完全不知道屋內發生什麼事，鄧男表示，應是上大夜班的哥哥離家前使用瓦斯後忘記關火，才造成鍋爐乾燒，而他又因睡前喝酒完全陷入熟睡，完全沒聽見警消呼喊，幸虧大樓主委報案、警方及時發現以及消防人員破門，否則後果不堪設想。