守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

▲立委林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

台灣寵物食安管理將步上法制管理的道路！民進黨立委林岱樺、李坤城、黃秀芳11日上午在立法院召開「寵物食安立專法，守護毛孩每一餐」記者會，共同宣示將提出《寵物食品安全管理法》，並呼籲農業部應盡速提出院版法案，以守護國內百萬毛小孩的健康。對此，農業部動保司代表也在記者會上承認現有管理不足，並表示將會在今年底提出農業部版本的寵物食品安全專法。

對於現今寵物已成為台灣許多民眾的家人，但有關寵物食品造成的死亡與疾病事件卻仍頻傳，林岱樺表示，「尊重生命，愛護動物」已經是現今社會的普世價值，不能只是倡議，更要具體行動，政府應該採取實際的作為，明訂法規並落實執行。

林岱樺指出，如今台灣的犬貓數量，已大於15歲以下的人口，自己在今年2月的總質詢與4月的委員會質詢當中，就曾要求政府應建立犬貓的公益血庫。犬貓的生命權益，不僅是在疾病或意外的就醫時需要照顧，平時如何守護毛小孩的健康，甚至是更前端的飲食照顧，都有賴寵物食品安全專法的建立。

林岱樺認為，對於寵物食品的規範，應以相同於人類的高標準予以檢視。此外，不只是寵物食品，包含需要獸醫師開立的寵物處方食品，都應有政府的定期檢驗與資訊揭露。林岱樺指出，在國發會的「公共政策網路參與平台」上，已有超過5000人提案要求設立寵物食品專法，寵物飼主的要求已從「如何更健康」退回到「吃了沒事就好」，顯示飼主們對於寵物食品安全的迫切需求。

林岱樺強調，「尊重生命，愛護動物」是記者會中三位立法委員的共同價值，她與李坤城、黃秀芳委員特別要求農業部應比照日本、加拿大，在今年12月前提出農業部的院版專法草案，希望能讓毛小孩得到完整的食品保障，並期望專法能夠成為守護寵物食品安全的堅實屏障，為所有愛護寵物的民眾提供最好的保障。

談到寵物食安管理的專法，立委李坤城表示，現有的《動保法》針對寵物食品安全的條文，僅有一章當中的三項條文。台灣有高達148萬隻犬、131萬隻貓，針對寵物食品安全的保障不應該只有一個章節，而應立專法予以保護。李坤城表示，未來提出的專法將包含六大重點，包括要求成分標示、食安樣態規範、明訂抽檢方式、建立檢舉機制、公開違法廠商及要求投保責任險等，希望能給予寵物最完善的食品安全保障。

立委黃秀芳也指出，從2004年至今發生了多起的犬貓中毒或死亡事件，但台灣卻沒有關於寵物食品安全的積極規範。有別於美國要求正面表列所有添加物，台灣卻只要求片面標注重金屬含量即可。今年犬貓登記的數量高達23萬多隻，而台灣新生兒僅有13萬人，許多人都已將寵物當成自己家人，寵物食品安全僅是飼主們最基本的要求，希望透過專法能讓毛小孩每一餐都吃得安心。

獸醫師公會副理事長簡子寧指出，針對寵物營養的規劃應有獸醫及畜牧相關人員專業參與，並配置立法與專業人員給民眾教育，樂見未來的良好進程。

針對上述三位立委準備提出寵物食安專法，農業部動保司代表在今天的記者會中也承認現有管理不足，並表示將會在今年底提出農業部版本的寵物食品安全專法，在專法通過之前會就現有法律架構先執行相關行動，守護毛小孩的食品安全。