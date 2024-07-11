　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

▲守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣寵物食安管理將步上法制管理的道路！民進黨立委林岱樺、李坤城、黃秀芳11日上午在立法院召開「寵物食安立專法，守護毛孩每一餐」記者會，共同宣示將提出《寵物食品安全管理法》，並呼籲農業部應盡速提出院版法案，以守護國內百萬毛小孩的健康。對此，農業部動保司代表也在記者會上承認現有管理不足，並表示將會在今年底提出農業部版本的寵物食品安全專法。

對於現今寵物已成為台灣許多民眾的家人，但有關寵物食品造成的死亡與疾病事件卻仍頻傳，林岱樺表示，「尊重生命，愛護動物」已經是現今社會的普世價值，不能只是倡議，更要具體行動，政府應該採取實際的作為，明訂法規並落實執行。

林岱樺指出，如今台灣的犬貓數量，已大於15歲以下的人口，自己在今年2月的總質詢與4月的委員會質詢當中，就曾要求政府應建立犬貓的公益血庫。犬貓的生命權益，不僅是在疾病或意外的就醫時需要照顧，平時如何守護毛小孩的健康，甚至是更前端的飲食照顧，都有賴寵物食品安全專法的建立。

林岱樺認為，對於寵物食品的規範，應以相同於人類的高標準予以檢視。此外，不只是寵物食品，包含需要獸醫師開立的寵物處方食品，都應有政府的定期檢驗與資訊揭露。林岱樺指出，在國發會的「公共政策網路參與平台」上，已有超過5000人提案要求設立寵物食品專法，寵物飼主的要求已從「如何更健康」退回到「吃了沒事就好」，顯示飼主們對於寵物食品安全的迫切需求。

林岱樺強調，「尊重生命，愛護動物」是記者會中三位立法委員的共同價值，她與李坤城、黃秀芳委員特別要求農業部應比照日本、加拿大，在今年12月前提出農業部的院版專法草案，希望能讓毛小孩得到完整的食品保障，並期望專法能夠成為守護寵物食品安全的堅實屏障，為所有愛護寵物的民眾提供最好的保障。

▲守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》。（圖／記者陳弘修翻攝）

談到寵物食安管理的專法，立委李坤城表示，現有的《動保法》針對寵物食品安全的條文，僅有一章當中的三項條文。台灣有高達148萬隻犬、131萬隻貓，針對寵物食品安全的保障不應該只有一個章節，而應立專法予以保護。李坤城表示，未來提出的專法將包含六大重點，包括要求成分標示、食安樣態規範、明訂抽檢方式、建立檢舉機制、公開違法廠商及要求投保責任險等，希望能給予寵物最完善的食品安全保障。

立委黃秀芳也指出，從2004年至今發生了多起的犬貓中毒或死亡事件，但台灣卻沒有關於寵物食品安全的積極規範。有別於美國要求正面表列所有添加物，台灣卻只要求片面標注重金屬含量即可。今年犬貓登記的數量高達23萬多隻，而台灣新生兒僅有13萬人，許多人都已將寵物當成自己家人，寵物食品安全僅是飼主們最基本的要求，希望透過專法能讓毛小孩每一餐都吃得安心。

獸醫師公會副理事長簡子寧指出，針對寵物營養的規劃應有獸醫及畜牧相關人員專業參與，並配置立法與專業人員給民眾教育，樂見未來的良好進程。

針對上述三位立委準備提出寵物食安專法，農業部動保司代表在今天的記者會中也承認現有管理不足，並表示將會在今年底提出農業部版本的寵物食品安全專法，在專法通過之前會就現有法律架構先執行相關行動，守護毛小孩的食品安全。

ET快訊
現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻
「太常被搭訕開房間」！日正妹果斷剃髮　對比照曝引熱議
鄭文燦進看守所　謝克洋唱「押勒押勒」：晚安大阿哥
快訊／鄭文燦編號突更改！　今晚「室友」背景曝
韓正妹YTR被家暴打了4年！網掀證據「她全身都傷」
恐怖黑心商！　鵝肉冷凍14年還在賣
鄭文燦應訊前已知檢調偵辦內容　黃國昌：新潮流果然很夠力
鄭文燦創下看守所關押最大咖紀錄　3律師徹夜寫抗告書

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

海基會董事長懸缺　陸委會：暫依目前狀況運作

鄭文燦進看守所　謝克洋唱「押勒押勒」：晚安大阿哥

快訊／鄭文燦應訊前已知檢調偵辦內容　黃國昌：新潮流果然很夠力

鄭文燦收押！民眾黨：案情盤根錯節、疑點重重　籲檢方勿枉勿縱

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

被監院糾正「漠視演唱會」致紛爭不斷　北市府：審慎面對、積極改進

快訊／諷鄭文燦被收押「斷政治路」　凌濤：賴清德拔掉鄭的虎牙

未正視大巨蛋多元需求遭糾正　內政部：重新檢討精進

國民黨明拚《選罷法》逕付二讀　藍委今晚擬再夜守議場外排隊

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

熱狗自曝「怒甩無聲麥克風」影片　認性格變了：現在看有點難為情

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

海基會董事長懸缺　陸委會：暫依目前狀況運作

鄭文燦進看守所　謝克洋唱「押勒押勒」：晚安大阿哥

快訊／鄭文燦應訊前已知檢調偵辦內容　黃國昌：新潮流果然很夠力

鄭文燦收押！民眾黨：案情盤根錯節、疑點重重　籲檢方勿枉勿縱

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

被監院糾正「漠視演唱會」致紛爭不斷　北市府：審慎面對、積極改進

快訊／諷鄭文燦被收押「斷政治路」　凌濤：賴清德拔掉鄭的虎牙

未正視大巨蛋多元需求遭糾正　內政部：重新檢討精進

國民黨明拚《選罷法》逕付二讀　藍委今晚擬再夜守議場外排隊

反骨孫生被控性騷現身反擊！　「說沒事還去愛愛」：要回應什麼？

劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

炎夏泌尿道易復發　私密處保養5觀念，要不要用護墊？

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

水一定要喝足！營養師點名「4種人」要小心　恐是腎結石高風險群

台股續飆新高！保德信點名「4大投資關鍵字」　AI類股漲幅超亮眼

海基會董事長懸缺　陸委會：暫依目前狀況運作

YTR超強劈腿短髮網美首發文！　神隱1個月近況曝光

百優推出超萌聯名、uka打造貓咪指甲油　美妝話題新品一次看

快訊／鄭文燦「編號更改」原因曝！今晚與2詐欺、1毒品被告當室友

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

政治熱門新聞

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

快訊／鄭文燦涉貪遭收押　民進黨「明日起停權三年」

大法官問何謂反質詢？點名黃國昌：你以問答問

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

鄭文燦收押　民眾黨籲檢方勿枉勿縱

快訊／鄭文燦涉貪被收押　凌濤：賴清德終於拔掉鄭的虎牙

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

快訊／今年新高！66架次共機、9共艦「三面環台」　國軍監控畫面曝光

鄭文燦收押　黃國昌：新潮流果然很夠力

快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

桃園夫妻雙亡相驗查死因　小兄妹以為爸媽睡著了

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面