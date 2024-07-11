媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」急診　抓醫崩潰喊：我不行了！

▲ 徐姓女子被孩子氣到送急診。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

孩子有多難教？爸媽和老師最知道！中國大陸上海一名徐姓媽媽，日前因為教小孩功課太過激動，竟手扭如雞爪、呼吸困難被送進急診，讓其他家長們看了於心不忍。

據《澎拜新聞》報導，來自上海市嘉定區南翔鎮的徐女，日前因教導孩子暑假作業時與小孩發生衝突，出現胸悶、呼吸困難、四肢麻痺、肌肉僵直、手指呈爪型等症狀，被送進南翔區醫院急救。

醫師檢查發現，徐女應是過度換氣導致身體排出過多二氧化碳，因而罹患過度換氣症候群，神經系統受影響出現「雞爪手」等相關症狀，經施予吸氧、心理輔導治療，徐女已順利康復。不過，徐女進急診時那句「醫生，我感覺不行了」，就不清楚是覺得身體不行了，還是真的教不會孩子了。

南翔區醫院急診科主任張超表示，如發現過度換氣可用「紙袋呼吸法」，甚至單純戴上口罩都能緩解症狀，但症狀若嚴重到心臟電生理異常，恐引發「氣死人」的心律不整。

衛福部資料指出，過度換氣症候群主要由急性焦慮引起的生理、心理反應產生，患者不自主加快呼吸，導致過多二氧化碳被排出造成低二氧化碳血症，進而引發呼吸性鹼中毒。除提醒自己放鬆放慢呼吸，平時也應保持正常作息，避免攝取過多含咖啡因的刺激性飲料。

如情緒無法有效緩和、放慢呼吸次數，甚至已意識不清就必須送醫。另心肌梗塞、主動脈剝離、氣胸、肺栓塞等致命急病，有可能以過度換氣為症狀之一。

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