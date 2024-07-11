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武陵櫻花季停車證太搶手　接駁車業者偽造遊客個資...這下慘了

▲武陵農場櫻花季停車證搶手，接駁車業者涉變造個資被查獲法辦。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲武陵農場櫻花季停車證搶手，接駁車業者涉變造個資被查獲法辦。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

武陵農場櫻花季期間停車證一證難求！有接駁車業者異想天開，竟冒用遊客的個資，冒領停車證接送遊客成行。事後，雪霸國家公園管理處查證時抽絲剝繭，查出林姓業者涉嫌違反個人資料保護法及偽造文書等刑事罪刑，移送苗栗地檢察署偵辦，也因冒用他人資料申請，不予林嫌許可入園3年。

今年的武陵農場的櫻花季雖然已結束，但每年都有部分團隊以攀登雪山名義申請入住七卡山莊山屋，藉此取得車輛通行證，到頭來卻停留在農場賞櫻，或進入登山口後就變換路線，根本未入住山屋就離去，影響其他山友入住山屋的權益。

▲武陵農場櫻花季停車證搶手，接駁車業者涉變造個資被查獲法辦。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪霸國家公園管理處今天表示，每年在花季後都會查證，藉此揪出違規申請者，月前針對申請者的資料逐筆審閱，發現林姓男子所留手機不符，撥打過去幾乎都回覆是空號，後來打給緊急連絡人，抽絲剝繭後，才確認竟是旅遊接駁車業者搞的鬼，將原先旅客的個資「張冠李戴」後申請停車證，藉此載送未申請獲准的旅客進入武陵農場賞櫻花。

雪霸處說，初步認定林姓業者偽變造其他民眾個人資料申請入園，以不當方式取得武陵農場車輛通行證，涉嫌違反個人資料保護法及偽造文書等刑事罪刑，移送保七總隊第五大隊偵辦後，林嫌坦承不諱，已移送苗栗地檢察署，該嫌也將依「申請進入雪霸國家公園生態保護區許可注意事項」規定，因冒用他人資料申請，不予許可入園3年。

▲武陵農場櫻花季停車證搶手，接駁車業者涉變造個資被查獲法辦。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪霸處呼籲，不論是否為武陵櫻花季期間，民眾於申請國家公園入園時均應使用正確個人資料，嚴禁使用不實或冒用他人資料申請，如違規經查證屬實除依國家公園法裁處外，並將依刑法等規定辦理。

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