冒用亡父「身障停車證」4度逃繳停車費100元　男反挨罰5萬

▲男子使用過世父親的身心障礙停車證，躲過4次停車費繳納單。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北傅姓男子日前開著新車帶家人到花蓮出遊，結果被停車收費員發現，車號與擋風玻璃上的「身障停車證」記載不同，台北市社會局接獲通報，發現這張「身障停車證」已因持用人死亡註銷4年，清查傅男因冒用這張停車證，免繳了4次共100元的停車費，台北地檢署依詐欺等罪給予緩起訴處分，條件是支付公庫5萬元。

檢方調查，傅男的父親在2019年9月1日死亡，傅父原本使用的身心障礙者專用停車識別證，也在隔天就被社會局註銷，但傅家並未繳回停車證，持續由傅男放在過去載送父親的老車擋風玻璃前，並在2019年9月2日、9月6日，以及2021年3月4日、7月23日，分別停放在台北市臥龍街、延平北路、華榮市場等地的路邊停車格。

原本停車收費員在看到身障停車證後，要檢視證上登記車號與車輛是否相符，並在隨身攜帶的小型電腦上作登記，但當時遇到的幾個收費員疑似未定期電腦更新，以至於不知道停車證已註銷，誤認傅父仍建在，且為車輛的實際駕駛人，所以給予免繳停車費的優惠。

直到2023年間，傅男換了新車，但仍把登記就車號的停車證放在當風玻璃上，載著家人到花蓮旅遊時，被當地的停車收費員發現，登記車號不同，因此開出停車繳費單，同時通報發證的台北市社會局，傅男遭查獲後，坦承犯行，檢察官考量傅男因此減免的4次停車費金額共計100元，犯罪輕微，處分緩起訴1年，但須支付5萬元給公庫，並接受法治記生命教育1小時。