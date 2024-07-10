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2024兒童歌仔戲、校園巡演開跑！李遠：今天是做部長最快樂的一天

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲為推動傳統藝術扎根，「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部，下同）

記者林育綾／台北報導

為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑！文化部長李遠今（10）日出席時透露，「今天是做文化部長最快樂的一天」，未來也會持續做文化扎根，除了文化幣年齡下修、推動「小公視」，也計劃用一年時間培育30位兒童繪本作家。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

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▲文化部長李遠今日出席時透露，「今天是做文化部長最快樂的一天」。（圖／文化部）

傳藝中心今年推出「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫，以「走進校園巡演、跨出戶外匯演」雙軌並行，創造學童觀賞傳統戲曲機會，並協助戲曲團隊匯集專業編劇、音樂人才，創編以兒童為對象的戲曲劇本，由深入淺出的演出，引導學童欣賞戲曲。

藉由這兩項計畫，從創、製、演一系列型塑兒童戲曲生態圈，除了培養更多新世代藝文人口，同時培植青年藝術創作者共同參與，從創編量身訂做的劇本，到節目演出，激發傳統藝術團隊能量並向下扎根提升欣賞人口。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲▼「傳藝Go Young校園巡演計畫」與教育部共同合辦，補助22個演藝團隊進入國小校園巡演，演出類型包括歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、說唱、原住民古謠、客家歌謠等。（圖／文化部）

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

文化部指出，除了感謝教育部與各縣市政府共同參與外，更感謝參與兩項計畫的27個表演團隊，透過團隊的精心策劃演出，才能讓兒童有機會從小欣賞、理解戲曲，使戲曲不再遙不可及，從校園撒下戲曲種子，扎根深耕，培養新一代觀眾及戲迷。

傳藝中心表示，2024「傳藝Go Young校園巡演計畫」延續去年執行成效，與教育部共同合辦，共計補助22個演藝團隊進入國小校園巡演，演出類型包括歌仔戲、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、說唱、原住民古謠、客家歌謠等，參與學校數達220所，其中包括至少70所偏遠地區學校，參與學童數達2.2萬人以上，藉此從小培養傳統戲曲欣賞人口。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目。（圖／文化部）

而今年首度舉辦的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，將與桃園市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣等6個縣巿政府攜手合作，提供專為孩童設計、適合闔家觀賞的歌仔戲劇目，內容豐富多元，同時也為傳統演藝團隊開創更多演出機會，實現文化上的多贏局面。

演出現場也將結合藝術推廣體驗活動，透過「演出欣賞」與「實作體驗」，增添親子互動的樂趣，讓孩童獲得全方位的學習體驗。兩項計畫，預計吸引全台各地超過4萬名的學童、親子觀眾欣賞，將傳統戲曲扎根於社會的每一個角落。

▲▼為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

▲為推動傳統藝術扎根，2024「傳藝Go Young校園巡演」、「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」兩項計畫即日起開跑。（圖／文化部）

「傳藝Go Young校園巡演計畫」自即日起至11月，陸續於全台校園展開，入選的傳統表演藝術團隊皆精心規劃演出劇目與教學互動體驗等內容，積極結合國小教育體系場域資源，讓學童能接觸並近距離欣賞到臺灣傳統藝術與其承載的國家語言與珍貴文化內涵。

「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」將於8月至11月，在6個縣市舉行7場次戶外公演，擴展孩童對台灣歌仔戲的視野，透過最親民的「外台」演出方式，讓親子觀眾輕鬆接觸歌仔戲。期盼傳統藝術能夠持續向下扎根與擴散，進入孩子們的日常生活中，增進新世代對於自身土地文化的理解、藝術欣賞的新契機。

2024「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」演出資訊
8/3（六）19:00臺東兒童公園，風神寶寶兒童劇團《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》
9/1（日）19:00彰化鹿港體育場，一心戲劇團《審石頭》
10/5（六）19:00雲林斗六膨鼠森林公園，尚和歌仔戲劇團《小田田勇闖梨園》
11/9（六）19:00屏東體育館前廣場，秀琴歌劇團《孫悟空七十三變—妖怪別來騙》
11/10（日）19:00屏東體育館前廣場，薪傳歌仔戲劇團《黑姑娘》
11/16（六）19:00臺南321巷藝術聚落草坪，中華王金櫻傳統文化藝術協會《阿嬤講古早古—蛇郎君》
11/23（六）19:00桃園陽光劇場，唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》

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兒童歌仔戲傳藝藝術巡演文化部傳統藝術藝術扎根

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