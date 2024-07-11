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社會 社會焦點 保障人權

騙1千萬還不放手　機警詐團突取消交易！車手急撕收據仍被逮

▲▼詐騙車手 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鄭姓車手出面取款被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子誤入詐騙集團名人投資陷阱，被騙走1000萬，自己明明賺了2、3百萬，竟被要求要繳240萬保證金才能贖回，陳女驚覺被騙，於是與警方配合誘出鄭姓車手，不料在面交前一刻，鄭男突然接到詐團的電話，要他趕快取消取款，鄭男慌張的將取款收據等證物撕碎準備逃逸，但仍被埋伏的警方逮捕，他坦承犯行，檢察官偵辦後依偽造私文書罪將他起訴。

檢方指出，陳女是在網路上看到詐騙集團的廣告，宣稱有股市名人加持，保證獲利，陳女誤信後3度加碼，前後被騙走1000萬元，但詐團仍持續以假的「投資獲利明細」來欺騙陳女。

後來陳女見投資獲利越來越多，高達2、300萬元，於是想要連本帶利全部贖回，這時詐團卻要求她先支付保證金240萬元，她才驚覺被騙報警，並與警方合作將計就計，與詐騙車手約在鳳山住家交付保證金240萬元。

雙方約在今年5月17日上午11點多面交，警方派員在四周埋伏，詐團鄭姓車手（54歲）現身後，突然接到詐團電話，告知形跡可能敗露，鄭男準備逃跑之際，還趕緊把手上的收據、文件撕毀，企圖滅證，但仍被埋伏的警方壓制逮捕送辦。

檢方偵訊時，鄭男坦承幫詐團當車手，也知道自己出面取的款是贓款，每次酬勞5000元，還說知道自己在做不對的事，檢方認為鄭男犯行明確，偵結依偽造私文書罪將他起訴。

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