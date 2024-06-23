網轟司機「屎遁」騙單　Uber：還在找人「評估退40元取消費」

▲有網友叫車，遇到Uber司機稱拉屎在褲上，要他等50分鐘不然就取消的狀況 。（圖／翻攝Threads）

記者蔡亞樺／台北報導

有網友透過Uber叫車，司機傳訊抵達，卻突然說「拉屎在褲子上」要回家換褲子，要求客人等50分鐘，如果不想等就取消叫車，其他網友發現疑似是同一位司機，慣用「拉屎」手法騙取消費。Uber回應，目前客服試著尋找相關資訊，但若乘客遇到類似狀況，可透過APP向客服反映駕駛行為，會評估退還40元取消費的可能。

一名網友在社群軟體《threads》貼出對話截圖，表示是朋友下雨天透過Uber叫車，司機先傳送「我已經抵達」的訊息，接著又改口「等我50分鐘！我拉屎在褲子上了，對不起我回家換褲子，可以等我嗎？不等我，麻煩取消重新叫車」，引起許多網友討論。

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對此Uber表示，公司目前未有乘客反映類似事件，但已經透過客服人員協助尋找相關資訊，該網友並未詳細提到車牌或駕駛的資訊，目前還在找。

Uber表示，若乘客遇到類似情形擔心會產生取消費，可透過APP向客服反映駕駛沒載客，客服了解評估是否退還40元取消費，掌握查到具體資訊也會跟駕駛簽約的車隊反映，請車隊跟駕駛溝通，做好管理載客的服務品質。