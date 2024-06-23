　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網轟司機「屎遁」騙單　Uber：還在找人「評估退40元取消費」

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲有網友叫車，遇到Uber司機稱拉屎在褲上，要他等50分鐘不然就取消的狀況 。（圖／翻攝Threads）

記者蔡亞樺／台北報導

有網友透過Uber叫車，司機傳訊抵達，卻突然說「拉屎在褲子上」要回家換褲子，要求客人等50分鐘，如果不想等就取消叫車，其他網友發現疑似是同一位司機，慣用「拉屎」手法騙取消費。Uber回應，目前客服試著尋找相關資訊，但若乘客遇到類似狀況，可透過APP向客服反映駕駛行為，會評估退還40元取消費的可能。

一名網友在社群軟體《threads》貼出對話截圖，表示是朋友下雨天透過Uber叫車，司機先傳送「我已經抵達」的訊息，接著又改口「等我50分鐘！我拉屎在褲子上了，對不起我回家換褲子，可以等我嗎？不等我，麻煩取消重新叫車」，引起許多網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此Uber表示，公司目前未有乘客反映類似事件，但已經透過客服人員協助尋找相關資訊，該網友並未詳細提到車牌或駕駛的資訊，目前還在找。

Uber表示，若乘客遇到類似情形擔心會產生取消費，可透過APP向客服反映駕駛沒載客，客服了解評估是否退還40元取消費，掌握查到具體資訊也會跟駕駛簽約的車隊反映，請車隊跟駕駛溝通，做好管理載客的服務品質。

ET快訊
大韓航空驚魂　旅客回台了！曝恐怖過程
台灣第一位千萬YTR　真實月收曝光
賠慘了！女外送員撞保時捷911　維修廠曝費用
快訊／雨彈升級　10縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　台中防暴雨
「司機拉屎在褲上」要等50分　Uber：評估退40元取消費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　警戒區曝

快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　國家警報又響「台中防暴雨」

新自強號遇土石流出軌　太魯閣罹難家屬：台鐵沒鬆懈本錢

木曜招牌「一日系列」點閱剩7萬　5年老粉退會員！網：凝聚力沒了

網轟司機「屎遁」騙單　Uber：還在找人「評估退40元取消費」

台灣第一位千萬YTR！　真實月收曝光

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

快訊／雨彈升級！10縣市豪大雨特報　警戒區曝

快訊／雨區擴大！大雷雨灌6縣市　國家警報又響「台中防暴雨」

新自強號遇土石流出軌　太魯閣罹難家屬：台鐵沒鬆懈本錢

木曜招牌「一日系列」點閱剩7萬　5年老粉退會員！網：凝聚力沒了

網轟司機「屎遁」騙單　Uber：還在找人「評估退40元取消費」

台灣第一位千萬YTR！　真實月收曝光

千萬專款搶救花東！7月提高包機獎勵　觀光署估吸引千人

騎樓闆娘「逆天交叉長腿」　他每次看呆！真相更暴動：懂的都懂

一期一會的神祕客　「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

揮納粹旗者有黨證？綠指退黨逾14年　許智傑4問藍鷹

氧氣罩掉下小孩嚇哭！韓航異常驟降緊急折返　旅客曝驚險過程

古久保健二60歲大壽許願勝利　黃子鵬二軍出賽最快下半季歸隊

「陰莖癌」全球發病率上升！　巴西最嚴重10年6500人斷根

永慶響應「新北市地政局」防不動產詐騙！不動產地籍異動「即時通」保障財產安全

近期病毒+細菌感染很多！醫曝「病房塞滿」：兒童黴漿菌併發肺炎最多

桃園大溪鐵皮工廠大火　濃煙猛竄國道可見！警消全力灌救中

新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

郭家瑋認了嚴重戀愛腦！　「失魂行徑曝光」慘被下禁愛令

慢運動思維下的地方創生「國際論壇暨地球市集」在雲林！　

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

快訊／對流旺盛！9縣市大雨特報　下到晚上

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

王心凌在大陸爆紅「在台灣只是B咖」！網曝關鍵

高鐵馬尾站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

快訊／國家警報響了！大雷雨轟3縣市　暴雨警戒2小時

開診所月收30萬「女友卻待家耍廢」　他嘆不上進

千層蛋塔爆「代購亂象」！巢屋回應了

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

「2生肖」本周運勢強運無敵

小玉現身網紅弟頻道！自嘲：去吃國家飯

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

更多熱門

相關新聞

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

許多人叫車就是趕時間，而一名網友卻遇到，司機傳訊抵達了，下秒改口「拉屎在褲子上」，要回家換褲子因此要客人等50分鐘，如果不想等，就要客人取消叫車。荒謬的狀況引發萬人關注，有苦主+1回應，疑似遇到同司機，也要叫他等30分鐘，讓網友大驚這是騙取「取消費」的手法之一，「笑死這什麼烙賽慣犯！」

即／車廂內部畫面曝光！列車撞落石卡隧道　司機員受傷

即／車廂內部畫面曝光！列車撞落石卡隧道　司機員受傷

司機還原通緝犯死亡經過！小黃修理費沒人要賠

司機還原通緝犯死亡經過！小黃修理費沒人要賠

Uber休旅車路口左轉　夫妻載兒「三貼」煞不住攔腰撞

Uber休旅車路口左轉　夫妻載兒「三貼」煞不住攔腰撞

阿伯逼學生讓位！公車司機廣播：博愛座非老人座

阿伯逼學生讓位！公車司機廣播：博愛座非老人座

關鍵字：

司機Uber叫車拉屎取消

讀者迴響

熱門新聞

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

《順風婦產科》美月要結婚了

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分！萬人看傻

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面