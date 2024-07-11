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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官問何謂反質詢？尤伯祥點名黃國昌：你的答辯是「以問答問」

文／中央社

憲法法庭今天就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭。大法官尤伯祥問民眾黨立委黃國昌有關反質詢定義，由於黃國昌發言時間太長被審判長提醒，並未回答，尤伯祥要求書面答覆。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

憲法法庭下午針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。

▲▼憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分，立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院網頁、記者吳銘峯攝）

▲立法院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌，以及法學教授陳清秀等人出庭陳述意見。（圖／翻攝司法院網頁）

大法官詢答階段，大法官尤伯祥詢問，媒體報導民眾黨團要邀請總統到立法院做國情報告，如果立法院會通過這個提案，而總統認為有違憲疑慮，在憲法法庭判決前拒絕邀請，或報告後立刻離開，立法院要如何回應。

另外，尤伯祥問黃國昌，黃的答辯書主張質詢並未違反明確性原則，所以反質詢也不會違反明確性原則，這樣的陳述在他看起來是「以問答問」。

尤伯祥提到，台灣不是內閣制，立委不可能是政策的制定或執行者，立法院職權行使法及議事規則也沒有行政官員去質詢立委的環節，那麼「反質詢」如何發生？如果不可能發生這種反質詢，幹嘛訂這個規定？他越看越不太懂。

▲大法官問何謂反質詢？尤伯祥點名黃國昌：你的答辯是「以問答問」。（圖／翻攝司法院網頁）

▲大法官尤伯祥點名黃國昌：你的答辯是「以問答問」。（圖／翻攝司法院網頁）

黃國昌表示，總統國情報告制度不是立法院這次創設的，憲法增修條文中已有規範，依照修正前總統立委職權行使法，不管是立院邀請總統或總統自己要來須經立院同意。至於立法院邀請總統不來該怎麼辦，黃國昌說，「總統不來，立法院什麼事也不能幹」。

尤伯祥詢問是否會以杯葛人事權反制，黃國昌表示，目前提名NCC委員，即使現在的行政院院長不願意背書，台灣民眾黨黨團也表示只要行政院長說基於行政一體、責任政治幫4個人背書，民眾黨團馬上支持實質審查。

尤伯祥詢問詢問黃國昌「反質詢」部分，不過，黃國昌在審判長許宗力提醒發言的時間太長並未回答，尤伯祥說，請黃國昌會後以書面方式回覆。

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