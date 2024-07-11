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以軍稱加薩市將成「危險作戰區」　投上千傳單要求居民撤離

▲▼加薩戰火。（圖／路透）

▲以軍向加薩投下數千份傳單，稱加薩將成危險作戰區，呼籲當地民眾撤離。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍隊今天向加薩市（Gaza City）投下數千份傳單，敦促所有居民逃離，因為這座被圍攻的主要城市正遭受猛烈攻擊。加薩市位於加薩走廊（Gaza Strip）北部。

法新社報導，這份發給「加薩市所有人」的傳單上標明逃往南部的指定路線，並警告說，這座曾有超過50萬居民的城市「仍然會是危險的作戰區」。

這項警告是在3次部分疏散令後發出，與此同時，以軍在戰車和飛行器支援下，與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）戰士在加薩市展開近幾個月來最激烈的戰鬥。

另一方面，目擊者今天表示，1枚以色列飛彈昨天擊中加薩走廊南部一處帳篷區，當時流離失所的人們正聚在學校觀看足球比賽。

路透社報導，襲擊發生在汗尤尼斯（Khan Younis）東側的阿巴桑（Abassan），當時觀眾擠滿學校操場，小販在兜售冰沙和餅乾，根據巴勒斯坦官員說法，至少有29人在空襲中喪生，其中大部分為婦女及兒童。

年輕女子納瑟（Ghazzal Nasser）在阿巴桑告訴路透社：「他們當時正在觀看足球賽。有人受傷、有人殉難。我親眼目睹…人們被拋向四周，肢體散落一地、血跡斑斑。」

以軍對此表示，正在審視有關平民受害的報告。以軍稱，事件發生時，他們正使用「精準彈藥」擊中1名參與10月7日對以色列突襲的哈瑪斯戰士，這次襲擊為以哈戰爭的導火線。

 
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